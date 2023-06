¿Sin temor a Dios? Sacerdote es criticado por bailar con una feligresa

16/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los sacerdotes son considerados las personas más cercanas a Dios, por lo cual el video compartido en redes sociales como Twitter causó controversia y opiniones divididas entre sus seguidores al ver cómo un presunto sacerdote católico baila de forma sensual al lado de una joven feligresa.

Se les vio sonrientes en el baile

En el material audiovisual de solo 15 segundos, se ve el preciso momento en que el eclesiástico bailaba junto a una mujer, con falda color negro y blusa blanca, en una gran celebración. Como si se tratara de quebradita, el sujeto se pegó a la dama y comenzó a descender al ritmo de la música. Al percatarse que estaban siendo grabados, la bailarina volteó a la cámara y sonrió, al igual que el sacerdote.

Al terminar de bailar, el presunto sacerdote procede a dejar a un lado a la joven y seguir su camino, desató diversos comentarios entre los internautas.

Críticas por su baile sensual

Como era de esperarse, el video se volvió viral y fue compartido en distintas redes sociales y medios de comunicación. Además, generó miles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena, mientras que otros usuarios mostraron su descontento al ver que un 'hombre de fe' protagonizaba un baile sensual con una mujer, sin importarle el qué dirán y mostrar una sonrisa al finalizar el clip.

"Qué estaba bailando?", "así deberían ser todos los padres, los veríamos más humanos, sujetos, igual que nosotros al devenir de la vida, capaces de errar y corregir, no creyéndose infalibles y cometiendo mil errores porque son simplemente hombres, y esa es su grandeza si son honestos y aman al prójimo", "el padre del barrio", "este padre quiere ser padre", "claramente no es sacerdote", "no le tiene miedo a Dios", "¿dónde queda su iglesia?", son algunas de las principales reacciones de los seguidores en Twitter.

El clip generó que muchos rechazaran el accionar del servidor de Dios por bailar de esa manera con una mujer tan joven y aconsejaron que sus superiores se pongan en contacto con él para esclarecer los hechos y conocer qué pasó realmente en dicha celebración que reunió a una gran multitud en Brasil, según la publicación realizada por la cuenta de @YHONNYRodrguez4.