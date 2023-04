"Él tiene el agua bendita": Sacerdote baila con vaso de cerveza en la mano

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En la plataforma china de TikTok encontramos diversos videos de entretenimiento, musicales, cocina, ejercicios, consejos, retos y donde se ven a personajes importantes de la Iglesia en peculiares situaciones.

Es así como un video publicado por la cuenta de @richiramos2, muestra una fiesta que reunió a varias personas y a una persona en particular, que llamó la atención de sus seguidores.

En el clip que pronto se viralizó en otras redes sociales y medios de comunicación, se ve a un sacerdote celebrando con varias personas al ritmo de un huaino y cuando el grupo musical que se presentaba pregunta ¿quién tiene el vaso? todos lo señalan, ya que en su mano sostenía un vaso de cerveza.

"¿Quién tiene el vaso? El padre tiene el vaso"

Se observa, además, como una señora trata de que el sacerdote tome del vaso de cerveza, pero el sacerdote hace un ademán, y aprovecha en girar y saludar a otras personas. Por otro lado, otros asistentes al evento aprovecharon en grabar el épico y peculiar momento, así como tomar fotos.

"Mejor que el agua bendita": seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperarse, el video logró superar las 50 000 reproducciones, 3 mil 'me gusta' y cientos de comentarios donde las personas tomaron con humor la celebración que vivía el sacerdote con sus feligreses.

"Es que esa es la verdadera agua bendita", "los tiempos cambiaron y prefiero que el padre sea una persona transparente", "¿no era el vino, padre?", "el padre también es humano y creo que también tiene derecho a divertirse", "está bendiciendo la bebida", "buena estrategia del padre, así los hace confesar todo", "el cura del pueblo, eso es la actitud siempre presente con el pueblo", "tomar un vaso de chelita no es malo", "es una estrategia para juntar el rebaño y llevarlos por el camino del bien", "salud padrecito, una más en nombre de la Virgen", fueron algunas de las reacciones de las personas que tomaron con humor el momento peculiar.

Sin embargo, también aparecieron comentarios de personas que criticaron que un personaje religioso se muestre en esa situación, indicando que estaba haciendo enfadar a Dios.

"Por favor, no corrompan al padrecito, él solo quiere pasarla bien, pero sin licor", "estos no tienen perdón de Dios", "él tiene el vaso, pero no toma", "cuando no entiendes las escrituras, uno vivimos equivocado", "algunos pueden decir que tomar un vaso de cerveza no es malo, pero qué hace el padre en esa fiesta, o me van a decir que no es malo también", "ahora por su chiste de hacerlo viral lo van a botar", se lee entre los comentarios en TikTok.