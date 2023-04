"Así no dan ganas de casarse": Curiosa tradición de padre de novia que bendice compromiso a chicotazos a joven que pidió la mano

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video se volvió viral luego de que un joven fue 'bendecido' a chicotazos por la pedida de la mano de su novia. Previamente, la pareja tuvo una cena para formalizar la relación y luego pasó por una peculiar tradición del pueblo de Churrubamba en Andahuaylas (Apurímac), esto causó diversas reacciones en las redes sociales.

Tradiciones andinas

Las tradicionales pedidas de manos suelen ser tiempos en donde la pareja y familiares de esta comparten uno de las etapas más importante de la relación.

En algunos departamentos del Perú, el comprometerse conlleva una gran responsabilidad, por lo que los padres de la joven enamorada decidieron que el joven y esta sean sometidos a estos tradicionales 'chicotazos' como una prueba para dar el siguiente paso en su relación.

En el video registrado se puede observar a los novios recibiendo chicotazos, para luego abrazar a los padres como manera de aceptar esta tradición de un pueblo de Churrubamba, este momento sorprendió a miles y se volvió viral en TikTok.

Cabe señalar que en algunos pueblos de la sierra central del Perú es una costumbre que las parejas tengan que ponerse de rodillas y pedir 'perdón' a ambas familias por robarse a la novia, para luego recibir latigazos y consejos o recomendaciones de los padres para los futuros esposos. Asimismo, se realizan bailes típicos y se cocina comida típica en donde los novios reciben diversos obsequios.

El video fue publicado por la usuaria @RosMaryHuamanJunco, y en este se puede observar como el novio se puso de rodillas en medio de la sala. Luego de ello, el padre de la novia se puso de pie y le lanzó tres chicotazos en la espalda, para luego darse un fraternal abrazo. Del mismo modo a la novia.

Reacción de usuarios ante la curiosa pedida de mano

Este video que está titulado como "Pedida de mano en mi pueblito de Churrubamba, Andahuaylas", actualmente cuenta con más de 5,9 millones de reproducciones en TikTok. En la caja de comentarios, muchos cibernautas comentaron sobre la tradicional costumbre de la formalización de una pareja.

"Eso del latigazo desanima fatal", "Prefiero estar soltera", "En mi pueblito un par de cervecitas y ya", "Mejor no me caso", "Si me van a sonar así, no quiero nada", "Y solo es la pedida de mano", "La chela no puede faltar", "Qué suerte que no soy de ahí", se lee entre algunos de los comentarios en el video que se volvió viral por su peculiar manera de expresión.