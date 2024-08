Mujer se divorcia y descubre que todo estaba a nombre de su suegra: "Desperdicié mi tiempo"

13/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un polémico e insólito caso donde una mujer reveló que sus intenciones de quitarle todo a su esposo en su divorcio se vieron truncadas al descubrir que puso todo a nombre de su suegra.

Muchas parejas viven momentos divertidos y románticos hasta la eternidad, pero no todos tienen finales felices debido a distintos motivos como celos, peleas u otros que terminan por romper para siempre el amor que tanto se juraban.

¿Se decepcionó del divorcio?

Según lo revelado por la mujer en Facebook, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato, decidió que era momento de terminar su matrimonio y prosiguió con los papeleos respectivos para tener el divorcio.

Es ahí cuando llega la oportunidad de poder reclamar la mitad de las pertenencias del hombre "que alguna vez amó", pero se entera de que todas las cosas que compraron cuando eran pareja como casas, carros y demás artículos de gran valor estaban a nombre de su "mamá" (su suegra).

Por si no fuera todo, el marido había renunciado a su trabajo previo al divorcio para que ella no pueda reclamar ninguna manutención económica, lo que le generó a ella un gran problema, puesto que su abogada no quería seguir llevando su caso porque no tendría nada que "sacarle provecho".

"Mi abogada ya no quiere llevar mi caso, dice que no le vamos a poder sacar casi nada. ¿Qué hago? Siento que desperdicié mi tiempo", escribió la fémina en un foro llamado 'Mujeres de alto valor', que generó cientos de reacciones.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, la historia se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no podía creer lo que estaban leyendo hasta el punto de calificar a la mujer como "interesada" y aplaudieron la buena estrategia del esposo para no dejarle nada.

Por otro lado, algunos usuarios tomaron con buen humor el caso alegando que también pondrían en práctica el método del hombre para "evitar vividoras".

"El exesposo ya sabía la clase de vividora que era y se adelantó, bien por él, las mujeres interesadas no merecen ni un centavo", "puede pedir por favor que le deje algo por todo el tiempo que pasaron juntos, por empatía", "no sé si decir 'que esposo tan feo' o 'que esposa tan abusiva'", expresaron los internautas en Facebook.

Es así como una vez más las redes sociales nos sorprenden con un controversial caso donde una mujer quedó decepcionada durante su divorcio al ver que su esposo dejó todas sus cosas a nombre de su suegra.