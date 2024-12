Su jefe le pidió hacer turno extra, pero jamás imaginó que la convertiría en millonaria ¿Qué pasó?

Una trabajadora vivió una experiencia inesperada tras aceptar el pedido de su jefe de laborar turno extra durante un fin de semana. La joven no imaginó que su decisión la convertiría en millonaria de la noche a la mañana.

Según el relato de la joven, identificada como Rebeca González, empleada de una tienda Walmart en California, recibió una llamada de su jefe pidiéndole su apoyo para cubrir un turno extra debido a la falta de personal. Aunque al inicio se mostró reacia porque deseaba tener un tiempo libre para ella, decidió aceptar.

Al finalizar su trabajo, la joven decidió comprar un boleto de lotería, que normalmente hace en su hora de almuerzo, pero que por el ajetreo se estaba olvidando, sin imaginar que ello cambiaría por completo su vida para siempre: ¡ganó un millón de dólares!

"Pasé por las máquinas y me acordé de comprar un boleto Scratchers (...) No lo podía creer. Sentí que estaba soñando. (...) Solo se lo conté a una persona en el trabajo, y fue al gerente, que quería que me quedara hasta tarde en un día festivo. No lo podía creer", señaló a la prensa.