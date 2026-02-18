Joven provocó terrible accidente de tránsito por manejar distraída con el celular: hay dos muertos

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven de 21 años fue condenada tras provocar un terrible accidente de tránsito que terminó con la vida de dos personas y dejó a otras tres gravemente heridas, un hecho que no solo enlutó a varias familias sino que además encendió el debate sobre la irresponsabilidad al volante y el uso del celular mientras se conduce.

Joven atropella a 5 por manejar distraída

Según las investigaciones, la entonces conductora, que tenía apenas 18 años y solo tres semanas con licencia, manejaba a excesiva velocidad y distraída con su teléfono móvil, una combinación letal que, lejos de ser un simple descuido, terminó convirtiéndose en una tragedia irreversible que marcó para siempre a quienes viajaban en el otro vehículo.

De acuerdo con los reportes policiales, la joven intentó adelantar a varios autos sin medir las consecuencias, pero la maniobra salió mal y el impacto fue devastador, pues el conductor del taxi murió en el lugar, mientras que una pasajera perdió la vida horas después en el hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Además, otras tres personas resultaron con lesiones severas, entre ellas fracturas de cadera, costillas rotas y daños internos de consideración, por lo que los testimonios de los sobrevivientes describen el momento como interminable y traumático, mientras que los familiares de las víctimas no han podido ocultar el dolor que dejó una imprudencia que pudo evitarse.

Dictan seis años de cárcel contra conductora

Durante el proceso judicial, que tomó varios años, la policía presentó como prueba videos hallados en el perfil de Snapchat de la joven, en los que se le veía conduciendo hasta a 160 kilómetros por hora e incluso invadiendo el carril contrario mientras sus acompañantes le pedían que se detuviera, evidenciando una conducta temeraria.

Finalmente, tras analizar todas las pruebas y determinar que hubo conducción peligrosa y uso indebido del celular, el tribunal la declaró culpable y la sentenció a seis años y ocho meses de prisión, además de inhabilitarla para manejar por más de ocho años, por el accidente ocurrido en la ruta B4425, en Gloucestershire, Inglaterra.

Es así que, este caso deja una dura lección sobre las consecuencias de manejar sin responsabilidad, pues una decisión imprudente bastó para truncar vidas y destruir familias enteras. Asimismo, evidencia que el uso del celular al volante y el exceso de velocidad no son faltas menores, sino conductas que pueden convertirse en tragedias irreparables que marcan para siempre a todos los involucrados.