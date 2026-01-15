Menos carga operativa, más estrategia: cómo la IA está cambiando el trabajo legal

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En muchas organizaciones, mientras áreas como finanzas, operaciones o marketing han avanzado en digitalización y estandarización de procesos, las áreas legales siguen operando con correos electrónicos, hojas de Excel, carpetas compartidas y sistemas que no están integrados entre sí. Este modelo fragmentado no solo ralentiza el trabajo legal, sino que reduce el control, incrementa riesgos y limita el rol estratégico del área dentro del negocio.

Los datos confirman el impacto de esta realidad. Diversos estudios del sector muestran que hasta el 9% de los ingresos puede perderse por una mala gestión contractual, que el 71% de las empresas no logra encontrar documentos críticos cuando los necesita y que más del 80% de los equipos legales opera sin una estructura clara ni métricas, lo que dificulta la prevención de riesgos y la toma de decisiones informadas.

"Durante años se normalizó no solo el desorden en las áreas legales, sino la falta de procesos claros para trabajar. Esa ausencia de estructura impacta directamente en los resultados del negocio y en la calidad del trabajo jurídico. Hoy, la tecnología permite construir esa infraestructura operativa para trabajar con mayor eficiencia y control", señala Carlos Arana, fundador y CEO de Binder, plataforma peruana de tecnología legal que centraliza la operación de las áreas legales con apoyo de inteligencia artificial.

Frente a este escenario, las organizaciones están replanteando la gestión legal: más que sumar herramientas, buscan un espacio que centralice las tareas críticas del área, como contratos, procesos, documentación, cumplimiento y seguimiento interno. Plataformas como Binder responden a esta necesidad integrando la operación legal en un solo entorno y utilizando automatización e inteligencia artificial como apoyo operativo, sin reemplazar el criterio profesional.

En ese sentido, el Carlos Arana destaca los procesos que más tiempo consumen en las áreas legales y cómo la tecnología puede ayudar a gestionarlos:

Gestión y organización documental: contratos y documentos dispersos, múltiples versiones y dificultad para acceder a información confiable. La centralización reduce tiempos de búsqueda y validación. Búsqueda de información y antecedentes: localizar cláusulas o contratos antiguos puede tomar horas sin un sistema estructurado. La inteligencia artificial permite identificar información clave de forma más rápida y precisa. Seguimiento de procesos y solicitudes: la dependencia del correo limita la visibilidad del estado real de los casos. Un sistema integrado permite trazabilidad, asignación de responsables y detección de cuellos de botella. Control de plazos y vencimientos: la gestión manual incrementa el riesgo de incumplimientos. La automatización de alertas ayuda a reducir contingencias. Reducción de tareas repetitivas: actividades administrativas consumen gran parte del tiempo del equipo legal. La automatización libera tiempo para análisis y prevención de riesgos.

"La tecnología no reemplaza al abogado: ordena el trabajo, lo hace visible y elimina carga operativa. Solo con esa estructura y contexto, la inteligencia artificial puede aportar valor; sin ella, amplifica el caos", explica Arana.

La propuesta de Binder fue reconocida como ganadora del programa ProInnóvate del Ministerio de la Producción, a través del cual obtuvo cofinanciamiento, validando la relevancia del problema que enfrentan hoy las áreas legales en un entorno empresarial cada vez más exigente en términos de cumplimiento, eficiencia y control.

"Para las organizaciones en Latinoamérica, este escenario representa una oportunidad concreta de acelerar su transformación con aprendizajes ya probados, principalmente en un entorno empresarial cada vez más exigente, donde la eficiencia del área legal ya no depende solo del talento humano, sino de contar con sistemas que ordenen la información, reduzcan la carga operativa y entreguen visibilidad real del trabajo legal", concluye el CEO de Binder.