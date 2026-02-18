Mujer atropelló a su esposo mientras él le enseñaba a manejar: "Te dio la experiencia completa"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una pareja se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar un insólito accidente durante una práctica de manejo. Lo que comenzó como una escena cotidiana, con un esposo decidido a enseñarle a conducir a su pareja en una calle aparentemente despejada, terminó convirtiéndose en un episodio inesperado que generó miles de reacciones en cuestión de horas.

Mujer atropella a su esposo durante clase de manejo

El hecho quedó registrado en video y fue compartido en TikTok por la cuenta @magigurreromg, donde rápidamente captó la atención de los usuarios. En las imágenes se observa a la mujer manejando con entusiasmo mientras su esposo la guía desplazándose delante de ella en bicicleta, en una dinámica que parecía sencilla y bajo control.

Sin embargo, en cuestión de segundos la situación cambió por completo. El hombre giró la cabeza para verificar que todo marchara bien, pero la conductora no logró frenar a tiempo y terminó impactando contra la bicicleta. El choque provocó que él cayera al suelo, mientras el vehículo avanzaba unos metros tras el golpe.

Las consecuencias no pasaron desapercibidas. La bicicleta quedó visiblemente dañada y las placas del automóvil se doblaron producto del impacto. Aunque el incidente no dejó heridas graves, sí generó sorpresa por la inesperada escena que pasó de una clase improvisada a un accidente grabado y difundido masivamente.

Reacción de los internautas

El video fue acompañado por un audio viral de la película Norbit, elemento que impulsó aún más su alcance dentro de la plataforma. La combinación entre el accidente y el toque humorístico hizo que el contenido escalara rápidamente en visualizaciones, acumulando miles de reacciones y comentarios en poco tiempo.

Entre las respuestas de los usuarios predominan anécdotas sobre experiencias similares al aprender a conducir y bromas sobre la peculiar enseñanza del esposo. Lo que pretendía ser una simple práctica terminó convirtiéndose en un fenómeno digital que confirma cómo situaciones cotidianas pueden transformarse en tendencia cuando quedan registradas en video y llegan a las redes sociales.

"En tu defensa, él se atravesó", "Te dio la experiencia completa, "que hacer en caso de atropellar a alguien", "El audio le dio un toque excepcional, jajajaja me muero de risa", "Con razón mi papá no le enseña a manejar a mi mamá", "Su esposo: ni modo que me atropello ella: ni modo que no se quite", "Vio la oportunidad y no la desaprovecho, bien por ella jajajaja", se lee

Es así que, lo que parecía una práctica de manejo sin complicaciones terminó en un accidente inesperado que volvió viral a la pareja. El impacto no dejó consecuencias graves, pero sí daños materiales y miles de reacciones en redes, donde el episodio se convirtió en tendencia en cuestión de horas.