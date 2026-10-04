Boca de Urna: Carla Robbiano, esposa de Francis Alisson, se perfila como la nueva alcaldesa de Magdalena del Mar

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Carla Robbiano Montes, candidata de Avanza País, se impuso en la contienda por la alcaldía de Magdalena del Mar, según la boca de urna de Datum difundida tras el cierre de mesas este domingo 4 de octubre. La candidata alcanzó 65,4% de las preferencias, una ventaja amplia sobre sus competidores.

El resultado preliminar la ubica como virtual ganadora del distrito, aunque la confirmación definitiva dependerá del procesamiento de las actas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Resultados según boca de urna

Según Datum, Robbiano obtuvo 65,4%, seguida por Víctor Paulini, de Renovación Popular, con 19,2%. En tercer lugar figuró Jesús Quispichuco, de Somos Perú, con 7,8%, mientras que Johan Chávez, de Alianza para el Progreso, registró 2,6%.

#Voto2026 #FlashElectoral | Datum a boca de urna Magdalena del Mar: Carla Robbiano (Avanza País) 65.4% Pueblo Libre: José Casas (Avanza País) 34.3% Miraflores: Jorge Muñoz (Avanza País) 39.9% Pachacámac: Guillermo Pomez (Somos Perú) 57.6% Puente Piedra: Esteban Monzón (Renovación Popular) 31.9% Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 4, 2026

La diferencia de más de 46 puntos porcentuales entre Robbiano y Paulini refleja una contienda con un claro favorito. Aun así, los porcentajes corresponden a una encuesta a boca de urna y pueden variar cuando se publiquen los resultados oficiales.

Continuidad política en el distrito

Robbiano es esposa de Francis Allison, quien dejó recientemente la alcaldía de Magdalena del Mar. Su eventual victoria representaría la continuidad del proyecto político de su familia al frente de la comuna.

La candidata encabezó la lista de Avanza País y se presentó como una opción con experiencia en la gestión distrital. Su cercanía con la administración anterior será uno de los aspectos que definirá las expectativas sobre su eventual mandato.

Storie de instagram de Julia Alisson, reposteada por Carla Robbiano (Captura)

Próximos pasos en el conteo

La ONPE continuará procesando las actas electorales para publicar los resultados oficiales de la elección municipal. Con ellos se confirmará el porcentaje final de cada candidatura y la conformación del nuevo Concejo Distrital de Magdalena del Mar.

De mantenerse la tendencia, Carla Robbiano asumirá la alcaldía en enero de 2027, para el periodo 2027-2030. Su gestión deberá iniciar con la transferencia de la administración saliente y la ejecución de su plan de gobierno.