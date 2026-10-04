Insólita escena en las ERM 2026: Electores acuden a votar disfrazados de Batman y Harley Quinn

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 dejaron una curiosa escena que llamó la atención durante la jornada electoral: dos ciudadanos decidieron acudir a su local de votación disfrazados de Batman y Harley Quinn, sorprendiendo a otros electores.

Batman y Harley Quinn presentes en las ERM 2026

Más de 20 mil personas deberán acudir hasta la Universidad Ricardo Palma ubicado en el distrito de Surco para ejercer su derecho al voto. Mientras algunos se dirigen a sus respectivas mesas de sufragio, dos electores llamaron la atención por la peculiar forma en que decidieron ir a sufragar y cumplir con su deber cívico este domingo 4 de octubre.

Un ciudadano llegó caracterizado como Batman, uno de los personajes más reconocidos del universo de DC Comics, mientras que una mujer utilizó un atuendo inspirado en Harley Quinn, personaje conocido por su relación con el universo de Gotham y su apariencia relacionada con colores llamativos. Según precisaron, ambos son cosplayers desde hace al menos seis años.

"No quiero payasos. Vamos a cumplir con nuestro deber cívico", precisó el ciudadano que se disfrazó de Batman, a 'América Noticias'. Por su parte, su compañera precisó: "Aunque soy una Harley Quinn reformada. Estoy cumpliendo el servicio comunitario y quiero el bien de esta ciudad". Ambos se robaron las miradas de otros electores que llegaban hasta el local de votación.

Electores se robaron las miradas en su local de votación

El popular "Batman" instó al resto de la ciudadanía a acudir a sus respectivos locales de votación lo más pronto posible para evitar inconvenientes y la multa por no haber votado en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se desarrollan este domingo 4 de octubre.

"Que se apuren, no esperen a última hora. Nos los quiero ver corriendo. (...) Para no pagar la multa, mientras más rápido mejor, así tienen tiempo libre", acotó el elector, quien también se animó que al igual que el personaje de DC Comics, impondría "leyes más drásticas" para combatir la inseguridad ciudadana.

Por su parte, su compañera disfrazada de Harley Quinn sostuvo que de ser alcalde de Lima priorizaría la cultura y la educación, además de brindar más oportunidades "independiente de la edad".

Escena viral en las elecciones: reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, la escena generó reacciones de los internautas en las redes sociales como en TikTok, donde algunos aplaudieron a los dos ciudadanos por darle alegría a un momento de tensión político.

"En Perú nunca te aburres", "ya se estaban tardando en aparecer", "por el bien de la ciudad, ¿será 'Ciudad Gótica'", expresaron en la famosa plataforma china.

De esa manera, la presencia de los electores disfrazados de Batman y Harley Quinn se convirtió así en una de las escenas anecdóticas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, generando sorpresa entre los presentes y atención en redes sociales.