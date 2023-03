Tiktoker genera polémica al decir cómo descubrir una infidelidad

21/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿Desconfianza en la persona que más quieres? Para muchos, las redes sociales se han convertido en la principal herramienta que utilizan las personas para ser infieles, pero esta también parece ser la mejor opción para descubrir engaños según Chuni Raponi identificado en TikTok como @chunix2, un internauta que mostró un video dando consejos sobre cómo cuidar su relación.

El joven no da muchos detalles y solo atina a decir de que pidan a sus parejas que le envíen un TikTok a tu WhatsApp enfrente tuyo y así poder saber si hay algún engaño en su relación.

Muchos lograron descifrar el consejo del joven, señalando que con ese método podrían ver si su pareja hablaba con otras personas de forma frecuente, ya que, al tratar de enviar el video, la aplicación mostraría a los 3 contactos con quienes más habla.

Con más de un millón de reproducciones este corto video ha dejado a la más de un usuario muy sorprendido por la revelación.

Seguidores reaccionan

Miles de usuarios no dudaron en mostrar sus opiniones sobre el peculiar método de Chuni Raponi en TikTok.

¿Si tienes sospechas por qué no lo dejas? si no hay confianza ya no hay más que hacer en la relación", dijo alguien que no le encontró lógica a realizar lo del video.

"Cuando el renvíe el tiktok , le saldrán los "frecuentemente contactados" y ahí sabrán con quién frecuentemente contacta", "como decía Ma Félix: Si quieres dejar a tu pareja, investígala. ¡Si no, no hagas nada porque el que busca, encuentra!!", "tendrías que hacer un video para nosotros, ellas ya nacen detectives", "ahí al reenviar se ven todas las conversaciones recientes... ya lo hice", "le envíe el tiktok a su whatsapp con ella y listo no pasó nada", "lo que tenés que ir a hacer es ir a descargar, una vez que el video está en tu galería vas al chat de tu novia y lo envías", "yo creo que no funciona así la confianza, si necesitáis hacer esto, un consejo ni os molestéis, mejor cambiar de pareja", acotaron otros.

¿Tú qué harías? En cada uno de los comentarios de los usuarios de TikTok se puede ver cómo muchos indican que si no existe confianza en la relación es mejor dejarla y no sufrir con tantas preocupaciones sobre si le fueron infieles. Además, algunos internautas no dudaron en dejar otros consejos para que sus parejas no descubran sus infidelidades sin necesidad de seguir el consejo de Chuni Raponi.