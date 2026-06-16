Una mujer ganó un premio que le permite viajar de por vida a los mundiales: ¿Está presente en la Copa del Mundo 2026?

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Para millones de aficionados de fútbol acudir a una Copa del Mundo es todo un sueño, pero para una mujer de nacionalidad ecuatoriana se ha vuelto costumbre desde 1998 lugeo de que gane un premio que le permite estar presente en este tipo de competición sin pagar un dólar.

La ecuatoriana que ha asistido a 7 mundiales gratuitamente

En el marco del Mundial 2026, la historia de la mujer ecuatoriana identificada como María del Jesús Pinargote, oriunda de Canuto, se ha vuelto viral tras conocerse que asistió a siete justas mundialistas gracias a un premio que ganó hace años.

Tuvo el privilegio de que en cada viaje todos los gastos fueron cubiertos y ella no tuvo que pagar ni un dólar. Su historia comenzó hace casi tres décadas, cuando la fémina participó en una promoción comercial depositando un cupón junto a una tapa de botella de una reconocida marca de gaseosa.

Sin imaginarlo, aquella sencilla acción cambiaría para siempre su destino y terminaría convirtiéndose en una de las pocas personas en Latinoamérica en obtener un obsequio con este tipo de características.

Tras recibir la noticia de aquel premio, su primera reacción, más de que asombro fue de incredulidad debido a que se encontraba convencida de que podría tratarse de una equivocación por lo que pidió a su esposo que se encargará de contrastar la información.

Al verificar que el premio era real, doña María del Jesús junto a sus seres queridos con total emoción la oportunidad de poder emprender una aventura que la llevaría a recorrer diversos países siguiendo la máxima fiesta del fútbol.

Los siete mundiales a los que acudió la ecuatoriana

La primera experiencia mundialista que tuvo la ecuatoriana fue en Francia 1998, luego llegaron los mundiales de Japón-Corea 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Cada viaje representó una oportunidad para conocer nuevas culturas, visitar lugares emblemáticos y, sobre todo, sentir el orgullo de ver ondear la bandera de Ecuador en escenarios internacionales. Hay que mencionar que durante sus recorridos siempre estuvo acompañada de su esposo.

María del Jesús nunca había viajado en avión ni había salido del Ecuador antes de ganar el premio, de acuerdo a una entrevista brindada a El Diario. Sin embargo, con el paso de los años convirtió cada Mundial en una experiencia inolvidable.

Tras el inicio de la Copa del Mundo 2026 se ha vuelto viral la historia de la mujer ecuatoriana María del Jeús Pinargote quien en 1998 obtuvo un premio que le permite estar presente en los mundiales, sin embargo, debido a complicaciones en su salud no pudo acudir a la actual fiesta del fútbol que se viene desarrollando en Norteamérica.