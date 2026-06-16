Mujer es expulsada del Vaticano por cantar en voz alta y romper reglas de silencio: "Aprende a respetar"

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una peculiar situación se registró en una de las iglesias más importantes de la Ciudad del Vaticano, cuando una mujer se puso a cantar en voz alta frente a decenas de visitantes, rompiendo las estrictas reglas que se siguen en estos lugares. La seguridad del recinto tuvo que retirarla de forma pacífica y el hecho generó una ola de cuestionamientos sobre las libertades y el respeto hacia los demás.

Mujer es retirada del Vaticano por cantar en voz alta

Un video viral muestra cómo una mujer que estaba de visita en la ciudad del papa se pone a cantar en medio de una capilla, despertando el interés de los asistentes. Sin embargo, a los pocos segundos, un agente de seguridad se acercó para pedirle que no lo hiciera, pero ella hizo caso omiso y, por el contrario, continuó cantando delante de él.

El tema que interpretaba la mujer era netamente religioso, pero eso no impidió que el personal de seguridad le pidiera guardar silencio o retirarse para no generar incomodidad entre los demás visitantes, quienes la miraban con extrañeza.

La mujer finalmente aceptó retirarse, pero no sin antes consultar si podía seguir cantando afuera, a lo cual el agente de seguridad le respondió que sí. Mientras se dirigía hacia la salida, la mujer se detuvo en varias oportunidades para seguir entonando su canción, y el agente le dijo: "Tienes una hermosa voz, pero aquí no".

Como se sabe, las reglas de silencio en la Basílica de San Pedro son muy estrictas, ya que se trata de un lugar de culto y uno de los patrimonios más importantes del mundo. Por ello, el recinto está destinado a mantener un ambiente de oración y reflexión para los miles de creyentes que lo visitan cada día.

Es importante resaltar que las actuaciones musicales no están prohibidas, pero para ello se debe obtener previamente un permiso especial y, por lo general, están reservadas para coros o artistas consagrados y de mediana trayectoria.

Reacción en redes sociales

El hecho generó un gran debate en redes sociales, donde se empezó a discutir sobre el respeto hacia los demás y hacia los lugares que los turistas visitan. Mientras algunos aseguraron que esta mujer no debía ser retirada por interpretar un tema religioso en un lugar religioso, otros consideraron que se trataba de una regla básica de respeto para no molestar a los demás visitantes.

"Eres turista. Respeta el país adonde vayas y sus leyes", "La gente siempre queriendo el protagonismo", "Y todavía se disculpa como si los demás la quisieran escuchar", "El problema es que si ya le dijeron una y otra vez que no cante y ella sigue haciéndolo, ella es la que queda mal por estar provocando", "Independientemente de su hermosa voz, si le dicen que se calle debería hacerlo por respeto a los demás", "La gente cree que por cantar algo católico ya puede hacer lo que se les dé la gana", expresaron.

Es así que, el incidente protagonizado por esta visitante en la Basílica de San Pedro abrió un debate sobre los límites entre la expresión personal y el respeto a las normas de los espacios religiosos. Mientras algunos defendieron su intención, otros consideraron que las reglas del recinto debían cumplirse sin excepciones.