Vendedor de helados donó sus ahorros para ayudar a damnificados del terremoto en Colombia

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un vendedor de helados se volvió viral tras no dudar en sacrificar sus ahorros, que tenía reservado para pagar los servicios públicos, para comprar alimentos y suministros para los damnificados del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto. Su gesto conmovió a miles de usuarios.

Heladero ayuda a damnificados del terremoto en Colombia

Colombia atraviesa un complicado momento. El último 10 de agosto, el país fue remecido por un fuerte movimiento telúrico de magnitud 7.4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Lamentablemente, el terremoto dejó, hasta el momento, más de 280 muertos y más de 4 mil heridos.

Asimismo, las autoridades colombianas precisaron que la cifra de damnificados por el terremoto sube a 185 mil. En medio del dolor que viven varias familias de ese país, un inesperado gesto solidario ha surgido y se ha vuelto viral en las redes sociales. Se trata de la historia de Don Eurley.

Este vendedor informal de helados, que vive en la Comuna 13 junto a su esposa, pensó en las familias que de un momento a otro se quedaron sin vivienda, sin pertenencias y, en muchos casos, sin sus seres queridos.

El hombre de 73 años de edad, al ver las imágenes de destrucción que dejó el terremoto no pudo contener las lágrimas y, a pesar de sus propias limitaciones económicas, tomar sus ahorros que tenía destinados para pagar los servicios públicos de su hogar y transformarlo en un "granito de esperanza" para quienes más lo necesitan.

Historia viral en Colombia: donó sus ahorros para damnificados

De acuerdo al reporte de 'Noticias RCN', Don Eurley donó el dinero que tenía disponible en su cuenta de Nequi, cerca de 250 mil pesos colombianos que había destinado para cubrir algunas necesidades de su hogar, para comprar alimentos que puedan llegar a las manos de los damnificados.

"Aceite, arroz, lentejas, fideos, pasta, lata, café, galletas, de todo lo que fue", explicó el vendedor de helados ante las cámaras de televisión. Además, agregó que después de las compras le quedaron cerca de mil pesos.

Ver las viviendas destruidas y a tantas personas dar su mayor esfuerzo para reconstruir sus vidas le generó impotencia por lo que decidió no quedarse con las manos cruzadas. "Es una nostalgia, una tristeza; a uno se le vienen las lágrimas. Uno imaginarse esa gente que tenía todo y ya no tiene nada", indicó.

La recompensa de un corazón solidario

La historia de Don Arley, difundida originalmente por 'Noticias RCN', generó una ola de apoyo inmediato. Gracias a la solidaridad de la gente que se conmovió con su gesto, el vendedor ha recibido nuevos recursos.

Sin embargo, él aseguró que su prioridad será continuar con las entregas de ayuda a los damnificados antes de saldar sus propias cuentas pendientes. "Primero las ayudas... y ya después guardamos para alguna cosita, pagar servicios", afirmó.

De esa manera, Don Eurley, sigue sorprendiendo en Colombia, ya que a sus 73 años, compró alimentos con sus ahorros, unos 250 mil pesos, para ayudar a damnificados del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió su país el último 10 de agosto.