¿Un nuevo amigo peludo en casa? Surco lanza plataforma web para brindar refugio a animales rescatados

06/09/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Santiago de Surco está haciendo que los corazones de los amantes de los animales latan más fuerte con su innovador programa "Surco Adopta". Este emocionante proyecto está brindando a cientos de vecinos la oportunidad de darles una vida mejor a animales rescatados y convertirlos en parte de sus familias. Si alguna vez has considerado la posibilidad de tener una mascota, esta es tu oportunidad de hacerlo de una manera significativa y solidaria.

En la página web oficial del programa, se anuncia con entusiasmo: "La Municipalidad de Santiago de Surco te brinda la oportunidad de vivir grandes momentos al lado de una mascota. A través del programa Surco Adopta, todas las familias pueden adoptar a un animalito para brindarle un cálido hogar y los cuidados necesarios para su crianza".

Sin embargo, antes de embarcarte en esta hermosa aventura, es importante conocer los requisitos y pasos necesarios para ser parte de este noble proyecto.

Requisitos para la adopción

1. Ser mayor de 23 años: Para asegurar la responsabilidad en la adopción, la municipalidad requiere que los solicitantes sean mayores de 23 años y presenten su DNI como comprobante.

2. Ser propietario o tener permiso: Si eres propietario del lugar donde vivirá la mascota, esto es perfecto. En el caso de viviendas alquiladas, debes demostrar que el contrato de alquiler permite tener animales en la propiedad.

3. Aceptar el contrato de adopción: Se te pedirá que firmes un contrato de adopción en el que te comprometes a cuidar adecuadamente de la mascota, proporcionarle un espacio adecuado, tiempo, alimentación y atención veterinaria necesaria.

4. No usar para cría o reproducción: La adopción se trata de brindar un hogar a una mascota, no de criarla para obtener beneficios económicos. Además, debes informar a la municipalidad sobre cualquier cambio, como la pérdida o muerte de la mascota.

5. Compromiso de no abandono: Comprométete a no abandonar a tu mascota bajo ninguna circunstancia. Si, por alguna razón, no puedes cuidar de ella, debes devolverla a la municipalidad para asegurarte de que reciba la atención que necesita.

Proceso de adopción

1. Selecciona tu compañero peludo: Explora la plataforma web donde encontrarás fotografías y detalles de las mascotas disponibles para adopción. Encuentra a tu compañero peludo ideal.

2. Completa un formulario virtual: Llena un formulario detallado que te ayudará a expresar tu compromiso y capacidad para cuidar de tu mascota.

3. Espera la comunicación del municipio: Una vez que hayas enviado tu solicitud, espera la comunicación de la Municipalidad de Surco para continuar con el proceso de adopción.

4. Firma el acta de tenencia: Si eres seleccionado, deberás firmar un acta de tenencia que formaliza tu compromiso con tu nueva mascota.

5. Disfruta de tu compañía peluda: Finalmente, podrás darle la bienvenida a tu nuevo amigo peludo en casa y comenzar a disfrutar de su compañía.

Si alguna vez soñaste con tener una mascota y quieres hacerlo de una manera significativa, el programa "Surco Adopta" de la Municipalidad de Santiago de Surco es la oportunidad perfecta para hacerlo.