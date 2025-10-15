Conmebol despeja rumores respecto a la final única de la Copa Libertadores ¿Se jugará en Lima?

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Debido a las protestas ocurridas en la capital a raíz de la crisis política del país, se difundió la versión de que Conmebol estaba analizando quitarle a Lima la final única de la Copa Libertadores 2025 programada para jugarse en el Estadio Monumental el próximo 29 de noviembre.

De acuerdo a este rumor, la Confederación Sudamericana de Fútbol estaría preocupado por la inestabilidad social y política del Perú por lo que este encuentro sería llevado a Buenos Aires o Asunción.

Conmebol despeja rumores sobre final de la Copa Libertadores

Luego de algunos días desde que se conoció aquella versión, las redes sociales de la Copa Libertadores aclararon el panorama luego de realizar una publicación. En este post, se observa un video que muestra a un grupo de ciudadanos peruanos fotografiando y grabando el trofeo de este certamen internacional.

Lo curioso de ello es que estos se encuentran en la Plaza de Armas de Lima confirmando así que la gran final de este torneo se jugará de todas maneras en nuestra capital.

"POV: Lima se descontrola con la CONMEBOL Libertadores a falta de una semana para las Semifinales", indicó la descripción de este clip.

🏆🇵🇪 POV: Lima se descontrola con la CONMEBOL #Libertadores a falta de una semana para las Semifinales#GloriaEterna pic.twitter.com/LvvvnUmzJD — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 15, 2025

El Estadio Monumental será el escenario de la gran final de la Libertadores

El pasado lunes 11 de agosto, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, sorprendió a propios y extraños al reunirse en Palacio de Gobierno con Dina Boluarte, por entonces presidenta de la República, y Agustín Lozano, titular de la FPF.

Luego de este encuentro, las plataformas virtuales de la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmaron que el Estadio Monumental de Universitario era el escenario elegido para ser sede de la final única de la Copa Libertadores tal como sucedió en el 2019.

Este partido está programado para jugarse el sábado 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá como protagonista al los ganadores de las semifinales entre Flamengo y Racing y Liga de Quito y Palmeiras.

"Quiero agradecer a la FPF, a su presidente Agustín Lozano y al club Universitario por trabajar en conjunto con la CONMEBOL para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la CONMEBOL Libertadores. ¡Estoy seguro que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!", indicó Domínguez en agosto de este año.

De esta manera, la Conmebol despejó dudas y confirmó que la final única de la Copa Libertadores se jugará en Lima el próximo 29 de noviembre.