José Jerí cita a Palacio de Gobierno a titulares del JNE, ONPE y Reniec para garantizar elecciones

Como parte de las serie de reuniones que viene sosteniendo el presidente José Jerí, esta vez decidió invitar a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con el fin de garantizar las elecciones.

Busca elecciones seguras

A través de sus redes sociales, el mandatario viene invitando a una serie de autoridades y gremios para escuchar y atender los problemas que los aquejan, especialmente en cuestión de inseguridad ciudadana, sin embargo, esta vez busca abordar un nuevo punto, las próximas elecciones que se celebrarán en el 2026.

Mediante su cuenta de X, Jerí expresó que, con el fin de que los comicios sean seguros y se garantice la libre expresión ciudadana, resulta importante dialogar con los líderes del JNE, ONPE y Reniec.

Por ello, convocó al presidente del JNE, Roberto Bruneo; al jefe de la ONPE, Piero Corvetto; y a la jefa de la Reniec, Carmen Velarde, para sostener una reunión el domingo 19 de octubre a las 3:00 p. m. en Palacio de Gobierno.

Es invitación se da en medio de la inseguridad de la ciudadanía, tras la vacancia contra Dina Boluarte y la asunción de José Jerí al máximo cargo de nuestro país.

Reuniones recientes

En los cinco días que Jerí lleva en el poder, ha sostenido reuniones con gremios transportistas para escuchar las solicitudes en cuestión de inseguridad ciudadana. El fin de semana recibió al alcalde Pataz que llegó tras caminar 49 días a pie desde su provincia, con el fin de hacer llegar las necesidades de su jurisdicción.

El 13 de octubre recibió a 14 gobernadores regionales del Perú, entre los que estuvieron presentes: Werner Salcedo de Cusco, Luis Chombo de Pasco, Rosa Vásquez de Lima, Luis Otsuka de Madre de Dios, Gilmer Horna de Amazonas, Jorge Chávez Silvano de Loreto, Rohel Sánchez de Arequipa y Koki Noriega de Áncash. En la reunión se buscó conocer las necesidades de sus regiones.

El último martes 14 de octubre sostuvo reuniones con los alcaldes distritales de Lima Metropolitana y el Callao para escuchar las propuestas ante la creciente ola de inseguridad que se vive.

Este miércoles 15 de octubre, ha recibido a representantes de la Sociedad Nacional del Intérprete y Ejecutantes de Música, gremios que han resultado afectados por ataques extorsivos.

En ese marco, el presidente José Jerí, decidió abordar un nuevo tema de interés, las elecciones del 2026 con el fin de garantizar comicios seguros y transparentes.