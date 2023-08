Perrito se vuelve paciente y enternece a miles de usuarios: "Ojalá me receten pollito"

En las redes sociales podemos encontrar un sinfín de videos donde las mascotas se vuelven protagonistas por sus diferentes ocurrencias y travesuras. En esta ocasión, un perrito hizo el papel paciente para ser atendido por su dueña, quien se disfrazó de enfermera.

Muchas veces, las mascotas forman parte de situaciones que terminan sacando más de una sonrisa a sus dueños. Es así que, en redes sociales, el video de una niña que juega a ser doctora y utiliza a su perrito como paciente se hizo viral.

En el material audiovisual de 30 segundos de duración, se observa como un un perrito de raza pequeña está recostado en una camilla de cartón mientras su dueña disfrazada de doctora procede a realizarle unos 'rayos x'.

Lo más sorprendente del video es que el animalito se queda quieto mientras le practican el examen, evidenciando lo bien educado que está y lo mucho que disfruta jugar con su pequeña dueña.

El video publicado por el usuario @adn40mx y titulado 'Niña juega a ser doctora y utiliza a su perrito como paciente' se volvió inmediatamente viral y obtuvo una suma de 465. 5 mil 'me gusta', alrededor de 4740 comentarios y un total de 5. 6 millones de reproducciones en la plataforma china de TikTok.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al video viral, dejando muchísimos comentarios sobre el pequeño perro que, sin duda, disfruta mucho jugar con su dueña y sobre todo ser atendido por ella.

"El perro: ojalá no tenga nada", "Que equipo hospitalario de primera", "El perrito: me la estoy pasando bien raro", "El firulais: yo nomás venía a tomar agua y ahora resulta que hasta resonancia me hacen", "Firulais: Ojalá me receten pollito", "El Firulais: Por mí comes", "No se movió el perrito en la toma de la radiografía, es un profesional", "El perrito : yo nomas vine por un dolor de cabeza", " Y el perrito súper dejado, es mejor paciente que muchos", "El perro: adoptado pero ¿a qué costo?", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios y todo aquel que se topó con la publicación en Tik Tok.