Virales
De la vecindad a la comisaría

Detienen al 'Chavo del 8' y termina imitando al personaje camino a la comisaría: "Fue sin querer queriendo"

Un joven disfrazado del 'Chavo del 8' fue detenido con sustancias en su poder. Lo insólito vino después, cuando empezó a imitar al icónico personaje de Roberto Gómez Bolaños mientras lo llevaban a la comisaría.

Detienen al 'Chavo del 8'
Detienen al 'Chavo del 8' (Composición Exitosa)

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 24/09/2025

Un hecho curioso ocurrido en Brasil llamó la atención en redes sociales. La Policía detuvo a un joven disfrazado del 'Chavo del 8' y, para sorpresa de todos, terminó imitando al personaje tras ser arrestado. El insólito episodio desató carcajadas entre los testigos, quienes no dudaron en grabar el momento y compartirlo en internet.

Detienen al 'Chavo del 8'

La Policía Militar de Miguel Pereira, en Río de Janeiro, realizaba la Operación Seguridad Presente, que vigila de manera constante el transporte público de la zona. En medio de la inspección, los agentes notaron a un pasajero con una apariencia más que peculiar: estaba disfrazado como el querido personaje de la vecindad, el 'Chavo del 8'.

Al revisarlo, descubrieron que no solo llevaba el icónico atuendo de tirantes, gorrito y camiseta a rayas, sino también dos cigarrillos con una sustancia similar a la marihuana.

El joven, de 24 años, confesó que eran para consumo personal. De inmediato, fue trasladado a la Comisaría 96ª de Miguel Pereira para rendir su manifestación.

Pero lo más inesperado ocurrió después de su detención. Mientras iba esposado, el muchacho comenzó a imitar los gestos y frases del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, provocando carcajadas entre los testigos.

"Fue sin querer queriendo" y "Se me chispoteó" fueron algunas de las frases que repitió, haciendo que los policías y curiosos no pudieran contener la risa.

@exitosanoticias 😱😅¡Se le chispoteó! Policías detienen a 'El Chavo del 8' por portar drogas en Brasil #exitosa #exitosanoticias #noticiastiktok #chavodel8 #brasil ♬ sonido original - Exitosa Noticias

Algunos ciudadanos que presenciaron la escena no dudaron en sacar sus celulares y grabar el momento. Los videos se viralizaron en cuestión de horas en redes sociales y los memes no tardaron en inundar X (antes Twitter), Instagram y TikTok.

Incluso, CNN Brasil reseñó el episodio y relató que el detenido llegó a la comisaría "como un perro arrepentido, con el rabo entre las patas", frase sacada de la misma serie mexicana

Qué dice la ley brasileña

Las autoridades confirmaron que se abrió un proceso por consumo personal. De acuerdo con la normativa vigente en Brasil, la posesión de pequeñas dosis de droga no implica cárcel, aunque sí sanciones alternativas como advertencias, tareas comunitarias o charlas educativas.

El material incautado fue enviado a los peritos para confirmar su composición y determinar las medidas legales correspondientes. Luego de rendir su declaración, el joven fue puesto en libertad

El curioso episodio en Brasil quedó registrado en varios videos y se volvió viral en redes sociales. Lo que parecía una intervención policial de rutina terminó con un joven disfrazado del 'Chavo del 8' imitando al personaje camino a la comisaría, una escena que desató distintos comentarios y miles de reacciones.

