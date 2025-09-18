Asaltan a mujer en plena transmisión de TikTok mientras pedía ayuda para la operación de su hijo

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Lo que debía ser un momento de esperanza y ayuda para una madre terminó en terror. Mientras transmitía en vivo por TikTok para recaudar fondos para la operación de su hijo, quien padece una enfermedad cardíaca, la mujer fue víctima de un violento asalto que dejó a todos los espectadores en shock y generó indignación en redes sociales.

Roban celular en plena transmisión

El suceso ocurrió en Trujillo cuando la mujer realizaba su transmisión en vivo, mostrando su pedido de ayuda para costear la operación de su hijo, quien padece una enfermedad cardíaca que requiere tratamiento urgente y costoso.

De repente, dos sujetos se acercaron a gran velocidad y le arrebataron el teléfono móvil, interrumpiendo la transmisión ante la mirada atónita de decenas de usuarios conectados.

Las imágenes capturadas en tiempo real muestran el momento exacto en que los delincuentes se apoderan del dispositivo, dejando a la mujer en estado de shock. La transmisión se cortó de manera abrupta.

Por el momento, no se ha informado oficialmente sobre la identidad de los delincuentes ni sobre el inicio de investigaciones por parte de las autoridades locales. La comunidad espera que el caso no quede impune y que la mujer pueda recuperar el apoyo perdido con el robo del dispositivo, esencial para difundir su pedido de ayuda.

#noticia ♬ sonido original - SOL TV Noticias @soltvperu #Trujillo | 🚨DELINCUENCIA PERSIGUE HASTA A TIKTOKERS. Una madre de familia que realizaba transmisión fue blanco de delincuentes, quienes le arrebataron su celular durante en vivo. El hecho ocurrió en el barrio 4 del distrito de Alto Trujillo, cuando la mujer realizaba una transmisión por TikTok para lograr recaudar donaciones para cubrir tratamiento de su hijo enfermo. Fueron dos sujetos que aprovecharon la distracción de la señora para llevarse su dispositivo móvil. La víctima identificada como Rosalía Rodríguez, pide ayuda para poder comprar otro celular y seguir realizando sus transmisiones, si deseas apoyar puedes hacerlo yapeando al 9 2 9 3 7 5 2 8 6. #soltv

Reacciones en redes sociales

El violento asalto durante la transmisión en vivo generó un verdadero aluvión de comentarios y reacciones en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su indignación: "Espero que los atrapen y hagan justicia, estamos cansados de lo mismo siempre", "Qué injusticia y la policía no hace nada".

Otros reflejaron incredulidad y desconcierto ante el hecho: "Par de angelitos", "Cuando sea presidente, Trujillo será el primero en corregirlo", eran algunas de las frases que circulaban entre los comentarios.

Al mismo tiempo, muchos internautas mostraron solidaridad y preocupación por la mujer y su hijo, preguntando cómo podían ayudar o cómo contactarla para brindar apoyo: "Alguna información para poder ayudar a la mamita", "¿Alguien sabe cómo contactar a la señora?", "Gracias a este video, se le apoyará más que nunca".

La mujer que utilizaba TikTok para pedir ayuda económica sufrió un asalto en pleno en vivo, dejando a todos los usuarios consternados. Sin embargo, la rápida viralización del hecho generó un efecto contrario: mayor apoyo y solidaridad virtual para continuar con la campaña destinada a costear la operación de su hijo, quien padece una enfermedad cardíaca.