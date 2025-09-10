Hinchas fueron al Estadio Nacional disfrazados de chanchitos para apoyar al pan con chicharrón

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Virales

En el entretiempo del Perú vs. Paraguay en el Estadio Nacional, un grupo de hinchas se llevó todas las miradas con un disfraz inesperado, aparecieron vestidos de chanchitos. Y todo fue una movida bien creativa para meterle punche al Mundial de Desayunos de Ibai Llanos y recordarnos que hay que votar por nuestro pan con chicharrón, que está en la gran final contra Venezuela.

Hinchas disfrazados de chanchitos

El martes por la noche, el fútbol pasó a segundo plano cuando las cámaras enfocaron a un grupo de hinchas vestidos de chanchitos, que bailaban en medio del entretiempo.

La ocurrencia generó risas, aplausos y un sinfín de videos en redes sociales, pero detrás de esa divertida imagen había un mensaje claro: pedir votos para que el pan con chicharrón, el clásico desayuno peruano, se corone como el mejor del mundo.

Perú en la final del Mundial de los Desayunos

El certamen organizado por Ibai Llanos ha puesto a pelear a desayunos de todo el planeta. Perú llegó con fuerza y eliminó a México, Ecuador y Chile en reñidos duelos a votación. Ahora, el pan con chicharrón se enfrenta a la arepa de Venezuela, en una final que ha despertado pasiones en ambos países.

El pan con chicharrón no viene solo, en esta última fase llega acompañado de tamal y café pasado como buen combo de domingo criollo.

Mientras tanto, Venezuela apuesta por su arepa reina rellena de carne mechada, huevo y maltín. El ganador del enfrentamiento se llevará el título de "Mejor Desayuno del Mundo", un reconocimiento simbólico que, sin embargo, mueve el orgullo nacional.

¿Cómo votar por Perú?

Si quieres sumarte a la campaña y apoyar al pan con chicharrón en la gran final, aquí te contamos cómo votar por Perú:

Ingresa a las redes oficiales de Ibai Llanos en Instagram, TikTok o YouTube.

Ubica la publicación del enfrentamiento entre Perú y Venezuela.

En Instagram, participa en la encuesta que aparece fijada en el primer comentario.

En TikTok, dale "me gusta" a la palabra PERÚ publicada por el streamer.

Para darle más fuerza a la votación, comenta y comparte la publicación con tus contactos.

El Estadio Nacional vivió un momento diferente cuando los hinchas disfrazados de chanchitos robaron cámara en pleno entretiempo del Perú vs. Paraguay. Más allá de lo llamativo del disfraz, lo que quisieron dejar en claro fue apoyar al pan con chicharrón en el Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos, donde compite en la final contra la arepa venezolana.