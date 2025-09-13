Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez antes del partido contra la U. de Chile

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Alianza Lima se alista para disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 20258 en Matute. Los blanquiazules recibirán este jueves 18 de septiembre a la U. de Chile y están en la obligación de conseguir un triunfo que les permita llegar con ventaja al partido de vuelta. En la previa, un hincha pidió retirar la publicidad de Sebastián 'Bigote' Rodríguez en los alrededores del estadio.

Hincha pide sacar publicidad de Sebastián Rodríguez

La historia tiene un condimento especial. Sebastián Rodríguez, más conocido como el 'Bigote', volverá a pisar el Estadio Alejandro Villanueva luego de un año, pero esta vez vistiendo la camiseta de la U. de Chile.

El futbolista uruguayo de 33 años, que dejó buenos recuerdos en Alianza Lima, regresará como rival en un encuentro clave de la Copa Sudamericana para ambas instituciones.

Sin embargo, un hincha íntimo no pudo evitar notar que todavía existe un cartel publicitario con el rostro del 'Bigote' en los exteriores de Matute. Para él, resulta inadmisible que un jugador que ahora defiende otros colores siga teniendo presencia en el barrio victoriano justo en la antesala de un partido tan importante.

"Señores de Alianza Lima, Franco Navarro, no es posible que Sebastián 'Bigote' Rodríguez siga acá, por favor. Vamos a enfrentar a la U. de Chile el 18. Tienen que sacar al 'Bigote' de acá, sino va a venir y nos va a ver que todavía sigue ahí en Alianza. Es enemigo. Se fue bien de Alianza, pero ya no está en el club. Así que, por favor, hay que sacarlo. ¡Arriba Alianza toda la vida!", comentó.

Lo que se viene para Alianza Lima

El primer esperado encuentro entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará el jueves 18 de septiembre a las 7:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva.

La revancha está programada para el jueves 25 de septiembre en territorio chileno, en el mismo horario. El duelo de ida será transmitido por ESPN en toda Sudamérica, mientras que el segundo encuentro llegará a las pantallas a través de DSports.

Así, el reclamo del hincha de Alianza Lima evidencia la tensión que se vive en la previa del duelo frente a la U. de Chile. La presencia de Sebastián 'Bigote' Rodríguez en un cartel publicitario del Estadio Alejandro Villanueva ha generado incomodidad, ya que el jugador ahora defiende otros colores y regresará a La Victoria como rival.