¿Adiós a Labubu? Pop Mart lanza al mercado nuevas figuras coleccionables de 'Chuky'

Sin duda alguna la empresa Pop Mart ha generado un boom con sus populares muñecos 'Labubu'. Ahora, en vísperas de Halloween la compañía asiática ha sorprendido a fanáticos y coleccionistas, expandiendo su universo con el lanzamiento de una colección exclusiva de figuras inspiradas en la franquicia de 'Chucky', el monstruo sagrado del cine de terror.

La nueva colección de Pop Mart

La firma china busca mejorar la experiencia de los fans a través de varios puntos de contacto, como empaques temáticos y miniaturas "simpáticas" de personajes icónicos, con el objetivo de extender la narrativa de sus personajes a través de animaciones y posibles experiencias emergentes y temáticas, como es el caso de Popland, también en Estados Unidos.

En tal sentido, Pop Mart no se duerme en sus laureles y desde el pasado 12 de septiembre se ha propuesto buscar conquistar a los fanáticos del muñeco diabólico 'Chucky'.

En esta oportunidad, la empresa Pop Mart lanzó una serie de 10 modelos en un empaque estilo caja de juguetes para las diversas encarnaciones del personaje terrorífico de la longeva saga de terror 'Child's Play' diseñadas para este Halloween.

¿Cuáles son los modelos que trae esta colección?

Cabe resaltar que, el set abarca varias épocas de la franquicia de Don Mancini, incluyendo referencias a las películas originales, la serie de televisión Chucky y personajes secundarios como Tiffany y Glen/Glenda, su hijo.

Representadas con el adorable estilo de Pop Mart, cada escultura suaviza la escena sangrienta, pero conserva detalles reconocibles, desde rostros cosidos hasta overoles y sonrisas pícaras. Cada figura mide aproximadamente entre 7 y 10 centímetros (2,75 y 3,9 pulgadas) de alto y está hecha de PVC/ABS.

El origen del muñeco diabólico

En conversación con Exitosa, Santiago Banda, el popular 'Mister Panda' de las redes sociales, contó que el famoso muñeco Chucky estuvo inspirado, en parte, por un caso ocurrido en la vida real.

"'Chucky está medianamente basado en un hecho real. Es el caso de una familia que tenía una sirvienta que era de la religión del vudú. Esta mujer estaba a cargo del niño. Era una familia muy déspota y botó a la niñera. La niñera le deja al niño un muñeco hecho de piel humana, a medida que va jugando los padres escuchan que el niño está hablando con alguien más (...) al final se descubre que esta mujer había dejado ese muñeco conocido como 'Robert'", narró.

