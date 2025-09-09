Portal energético 9/9/9: ¿Qué signifcado tiene y cómo aprovechar su buena energía?

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Este 9 de septiembre de 2025 es una fecha importante para la numerología debido a que el poderoso portal energético 9/9/9 se inaugura, es un momento único en el calendario de amalgama día 9, mes 9 y la suma del año actual 2025 (2+0+2+5=9). Ello simboliza el cierre de ciclos y la preparación para un nuevo comienzo.

¿Qué significado tienel el portal 9/9/9?

De acuerdo a expertos, el triple 9 es un portal energético que representa una oportunidad para integrar aprendizajes, agradecer el camino recorrido y abrirse a lo inesperado, por lo que no es un final, sino un nuevo inicio.

Cabe destacar que, en numerología el 9 representa la intuición, sabiduría y humanización. Además, es una señal de que estamos cerca de alcanzar las metas u objetivos que nos hemos trazado.

Por su parte, la numeróloga Julieta Rutenberg, en diálogo con el medio Clarín, manifestó qué es lo que significa cuando un número maestro como el 9 se repite tres veces. "La combinación de tres nueves crea una triada poderosa que nos invita a dejar ir lo que ya no sirve y prepararnos para un nuevo comienzo", indicó la experta.

Además, la suma 9+9+9=27, introduce la llamada frecuencia 27 que se encuentra asociada a lo inesperado, una vibración que actúa como una especie de embudo energético, que es capaz de generar cambios repentinos y revelaciones muy profundas.

¿Cómo se puede aprovechar la energía del 'triple 9'?

Esta jornada será propicia para la introspección, la conexión con la intuición y la manifestación de deseos. Razón por la cual se recomienda que estemos atentos a sueños, señales y corazonadas, debido a que el universo se comunica a través de distintas frecuencias de energía.

Un dato importante es que este año la fecha cae martes, día de Marte, planeta que simboliza la acción y el coraje, lo que según el portal Astrosure, nos conlleva a soltar aquello que ya no nos pertenece y abrirnos a nuevas oportunidades.

Rituales

A continuación te brindamos tres rituales que podrías realizar en esta fecha.

Carta de liberación: escribir lo que deseas dejar atrás y quemar el papel.

escribir lo que deseas dejar atrás y quemar el papel. Meditación de 9 respiraciones: inhalar y exhalar nueve veces, visualizando luz y liberación.

inhalar y exhalar nueve veces, visualizando luz y liberación. Manifestación 9x9: escribir una afirmación positiva nueve veces durante nueve días.

De esta manera, este 9 de septiembre de 2025 es una fecha importante para la numerología debido a que ocurre el portal energético 9/9/9 el cual simboliza el cierre de ciclos y el inicio de un nuevo comienzo.