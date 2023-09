"Te devuelvo el pasaje": Taxista promete a hincha que si gana la Blanquirroja le retorna el costo de la carrera

Las apuestas ya empezaron para el esperado encuentro entre nuestra selección y Brasil. Un video se ha viralizado en TikTok demostrando la singular promesa de un taxista a su cliente, un hincha peruano: le devolverá el costo de la carrera si gana la Blanquirroja.

El clip viral titulado: " Si mañana gana Perú a Brasil" le pertenece a la cuenta @vidalfactor_tv y muestra el preciso momento en que un ciudadano, hincha de la Selección, le hace prometer a un transportista de vehículo menor que le devuelva su pasaje si ganan los dirigidos por Reynoso.

En TikTok se ha venido creando contenido de todo tipo con alusión al partido de mañana donde la expectativa se encuentra a 'flor de piel' porque no se sabe lo que pueda pasar.

Videos de cuyes que predicen el score, tiktokers que preguntan resultados, gags sobre posibles puntuaciones, sketch cómicos o sarcásticos de lo mejor o peor de lo que pueda pasar con el Perú, doblajes con motivos de Perú frente a la canarinha, en fin hay mucho contenido por visualizar y decidir qué hacer frente a lo que se viene mañana.

Sin embargo, la actitud frente al encuentro de nuestros seleccionados ha generado también todo tipo de reacciones entre los ciudadanos: los más pesimistas dan por sentado la derrota, aunque también hay muchos hinchas con la 'esperanza intacta' que apuestan por un resultado favorable que acerque a la selección al Mundial 2026.

Ese es el caso de un hombre que se encuentra dentro de un taxi, vestido de manera formal, que se dirige a su centro de labores y aprovechó para decirle a, quien parece ser su conductor habitual, que si gana mañana la Blanquirroja le devuelva su pasaje.

"Acá me encuentro con el amigo Cristóbal, dice si mañana Perú gana a Brasil me va a devolver mi pasaje, mi taxi, ¿sí o no señor?", dijo el autor del corto.