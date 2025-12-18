¿Desesperación u oportunidad? Mujer acepta CITA en restaurante porque ya NO tenía comida en casa: "Estuvo difícil"

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer generó el debate en redes sociales al revelar que aceptó la cita de un hombre a un restaurante solo porque no tenía nada para comer en casa. La historia se volvió viral y obtuvo cientos de reacciones.

Va a la cita porque no tenía qué comer

Cuando están interesados en una persona, hacen de todo para tratar de conquistarla. No solo envían regalos como rosas, dulces u otros artículos que capten la atención de esa persona especial, sino que los invitan a una cita o cena romántica. Sin embargo, uno de los casos ha generado revuelo tras revelarse que una joven solo aceptó la invitación por un inesperado motivo.

De acuerdo al video difundido en la famosa plataforma china de TikTok, la joven contó a otras dos chicas que un hombre le lanzó la propuesta: "¿Qué te parece ir a comer hoy a las 4:00 p.m.?" Ello la dejó desconcertada y aunque aún no tenía tanto interés por conocerlo, accedió porque "ya no tenía comida porque era fin de mes".

"¿No comer e ir con este güey? Y estuvo difícil, pero dije 'voy a ir'", expresó la mujer entre risas, para seguidamente dar detalles de lo que fue su velada con el joven.

¿Cita de la joven fue un fracaso?

La mujer relató que durante su encuentro ocurrieron situaciones que la desagradaron. Pues bien, sostuvo que se subió al auto y a los 10 segundos sube los pies, pero él le dice "podrías bajar los pies', y me dije 'Qué me pasa subiendo los pies'. Baja, ve mis pies y me dice 'Ay no, olvídalo'". También contó que el desconcierto del chico era porque ella no lleva las mismas medias y eso le generaba un TOC.

Respecto a su cita en el restaurante, agregó que la llevó a un sitio dudoso y de bajo costo, y pidió un "pescado con arroz y verduras". "Entonces me dice '¿Vas a comértelo en desorden?'", contó a sus amigas.

Le acepté la cita porque ya no tenía comida. 😶

pic.twitter.com/jrELhBa1Av — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) May 18, 2025

Reacciones al video en redes sociales

Como era de esperarse, la escena se viralizó rápidamente en redes sociales de 'Prófugos del Ácido Fólico' y obtuvo cientos de reacciones. Los usuarios cuestionaron a la joven por criticar el lugar donde fue su cita, alegando que recién se conocían y él fue considerado con ella al invitarla a comer.

Otros aprovecharon en tomar con buen humor la situación, asegurando que ellas también decidirían aceptar la cita con tal de comer gratis.

"No pudo caer más bajo porque ya no había para donde, tanto por el hambre como por las burlas que hace", "Yo sin poderme concentrar porque tiene la suela del zapato encima del sillón" o "Ni en mi momento más pobre he hecho eso jajaja mejor le pido prestado a mi mamá", señalaron en X.

Es así como se generó el debate al conocer la historia de una mujer que aceptó una cita con hombre por no tener comida en su casa por ser fin de mes.