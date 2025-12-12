¡El fan número 1! Ibai Llanos sorprende cantando y bailando canciones del Grupo 5: "Perú es clave"

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Ibai Llanos llegó a Perú en el marco de su primer recorrido por Latinoamérica. Sin embargo, el popular streamer español sorprendió a más de uno de sus seguidores al no dudar en cantar y bailar al ritmo de las canciones del Grupo 5.

Ibai Llanos canta cumbia del Grupo 5: Video viral

Ibai Llanos vuelve a remecer el mundo digital. Pues bien, el conocido creador de contenidos de habla hispana que se popularizó en Perú por el 'Mundial de Desayunos' donde el pan con chicharrón se consagró campeón, visitó nuestro país para probar no solo este rico platillo, sino otros más que como era de esperarse, "lo dejó más que encantado".

Sin embargo, más allá de caer rendido ante la cultura peruana y nuestra gastronomía, Ibai quedó también fascinado por nuestra cumbia. Todo empezó durante un recorrido que realizó junto al argentino Gaspi para pedir disculpas al público peruano por las bromas previas que realizó en redes sociales.

Subió a un autobús junto a Gaspi para recorrer las calles de Lima. Rápidamente, fue llenándolo con varias personas que iba encontrando a su paso. Para animar el ambiente y convertirlo en una fiesta, le pidió al conductor encender la radio y comenzó a sonar los hits de la famosa agrupación de cumbia peruana, 'Grupo 5'.

"Eres mi bien", "La Valentina" y "La amante", fueron los temas que pusieron a bailar y corear a Ibai Llanos, con gran entusiasmo y algarabía. Dejando en claro, que la música de este popular grupo sigue deleitando no solo a los peruanos, sino a nivel internacional.

Reacción del Grupo 5 a escena de Ibai Llanos

El video sorprendió a sus seguidores y rápidamente superó los 1.7 millones de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas, obteniendo la simpatía de todos los peruanos y los mejores comentarios, especialmente dirigidos al conductor del bus, identificado como Gerardo, por dar inicio al show improvisado.

"¡Mano arriba!", se escuchó exclamar a Ibai Llanos, confirmando su entusiasmo por el Grupo 5, una de las agrupaciones más queridas del país.

Tras la difusión de la escena, la agrupación norteña no dudó en compartir el clip en sus redes sociales con una peculiar descripción: "Feriado + Ibai + Grupo5: Perú es Clave", a lo cual, el streamer de 30 años comentó la publicación con un "Perú es clave".

La frase reflejó la admiración por la cultura local y sumó reacciones de fans tanto en Perú como en España. "Ese chofer merece una entrada gratis por poner la mejor agrupación del país", "No hay quien se resista a la música de Grupo 5" y "El chofer sí sabe de música", comentaron en Instagram los seguidores del creador de contenidos y del Grupo 5.

Es así como las canciones del Grupo 5 siguen sorprendiendo y encantando a todos. Pues bien, tras el video viral donde el famoso cantante surcoreano Siwon, de Super Junior, quedó fascinado por los temas de esta agrupación, esta vez Ibai Llanos sorprende al también verse emocionado y dejar entrever ser fan número 1 de la cumbia peruana durante su visita a Lima.