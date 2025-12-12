¿Radical decisión? Novia cancela su boda porque su prometido se negó a borrar tatuaje de su exesposa fallecida

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

¿Tomó la mejor decisión? Una mujer generó el debate en redes sociales al revelarse que no dudó en cancelar su boda porque su prometido se negó a borrar el tatuaje de su exesposa fallecida, alegando que al eliminarlo les rompería el corazón a sus hijos.

Muchas parejas esperan ansiosos el día de su boda, una fecha en que sellan su amor frente a amigos y familiares. Sin embargo, para unos novios, este momento se convirtió en su peor pesadilla por una impensada razón, que se viralizó rápidamente en redes sociales.

El caso se conoció en el foro 'Reddit', donde un hombre pedía consejos para saber cómo actuar ante el cancelamiento de su boda. Pues bien, según, el sujeto identificado con iniciales O.P., de 38 años, llevaba cinco años con su pareja identificada como A, de 35 años, y consideró que era el momento de dar el siguiente paso en su relación.

Hasta el momento de la boda, su pareja nunca había mencionado incomodidad alguna sobre el tatuaje que él tenía en su cuerpo en honor a su exesposa, quien también era madre de sus dos hijos. Sin embargo, la tensión comenzó tras una cena con amigos, donde el tema de conversación giró en torno a los tatuajes.

Según relató, los amigos reaccionaron a la imagen y dejaron entrever que tenía un gran significado emocional para él, lo que pareció incomodar a su prometida hasta el punto de plantearle formalmente la idea de cancelar su matrimonio, pese a tener fecha, invitados confirmados y preparativos avanzados.

"Ella dijo que se sentía como si estuviera trayendo a mi ex a nuestra relación", contó OP en redes sociales.

No quitó el tatuaje por sus hijos

El hombre sostuvo que jamás eliminaría el tatuaje por respeto a su historia familiar y en especial, porque esa decisión podría afectar a sus dos hijos. "Ella me dijo que no puede casarse conmigo a menos que quite o cubra el tatuaje", agregó.

Finalmente, escribió: "Siento que si esto le molestaba tanto, debería haber surgido hace 5 años cuando empezamos a salir, o hace 3 años cuando nos comprometimos".

Controversia en redes por inesperada historia

El caso generó debate en Reddit, donde varias personas dieron su punto de visa. Algunos resaltaron la diferencia entre un tatuaje de un ex romántico y el retrato de una persona fallecida y madre de tus hijos, que representa un vínculo emocional distinto.

"No te equivocas por no querer eliminarlo o cubrirlo. Y ella no se equivoca por sentirse incómoda con eso", comentó un usuario. "El retrato de un 'ex' sería un factor decisivo. El retrato de la madre fallecida de tus hijos es un tema completamente diferente", opinó otro.

Otros comentaron que la incomodidad de la novia podría estar vinculada no al tatuaje en sí, sino a la forma en que fue presentado frente a un grupo de amigos.

