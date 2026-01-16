21 regiones del país EN ALERTA ROJA ante posible activación de quebradas por lluvias intensas

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), ha emitido el Boletín Informativo N°014-2026-INDECI/COEN, alertando sobre precipitaciones intensas que afectarán diversas regiones del país entre el 15 y el 16 de enero.

COEN-INDECI reporta qué regiones se verían afectadas

A través de un reciente aviso de corto plazo, la entidad adscrita al Ministerio de Defensa informó que algunas provincias del Perú están en alerta roja ante una posible activación de quebradas. Ello, tras el pronóstico de lluvias intensas por parte del Senamhi.

La advertencia meteorológica rige desde las 13:00 horas del último jueves 15 hasta las 13:00 horas del viernes 16 de enero. El mapa de riesgo muestra niveles de carácter rojo, que se centra en la costa norte y centro, selva norte y centro, así como en zonas altas de la sierra sur, norte y centro.

En tal sentido, se indica que son un total de 21 regiones del territorio nacional que se deberán mantener en total vigilancia debido a que podrían verse expuestas a los huaicos.

🔴 Hasta el 16/1 se prevé #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) en varias provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San... pic.twitter.com/OYcbM0LmD5 — COEN - INDECI (@COENPeru) January 16, 2026

¿Cuáles son las regiones y sus provincias expuestas?

El boletín informativo señala que estas son las siguientes regiones y sus provincias que estarían en riesgo:

Amazonas : Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba.

: Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba. Áncash : Aija, Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.

: Aija, Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay. Apurímac: Abancay, Andahuaylas,Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau.

Abancay, Andahuaylas,Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau. Arequipa: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión. Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Cusco : Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi.

Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi. Huancavelica: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja.

Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

Ambo, Dos de Mayo, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. La Libertad: Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.

Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú. Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Lima: Barranca, Cañete, Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón, Tayos,

Barranca, Cañete, Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón, Tayos, Loreto: Alto Amazonas, Datem Del Marañón, Requena, Ucayali.

Alto Amazonas, Datem Del Marañón, Requena, Ucayali. Moquegua: General Sanchez Cerro y Mariscal Nieto.

General Sanchez Cerro y Mariscal Nieto. Pasco: Daniel Alcides Carrion, Oxapampa, Pasco.

Daniel Alcides Carrion, Oxapampa, Pasco. Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón.

Ayabaca, Huancabamba, Morropón. Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, el Collao, Huancané, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina, San Román, Sandia, Yunguyo.

Azángaro, Carabaya, Chucuito, el Collao, Huancané, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina, San Román, Sandia, Yunguyo. San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín, Tocache.

Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín, Tocache. Tacna: Candarave, Jorge Basadre, Tacna, Tarata.

Candarave, Jorge Basadre, Tacna, Tarata. Ucayali: Atalaya, Coronel Portilo, Padre Abad, Purús.

