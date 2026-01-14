Cusco: Declaran estado de alerta máxima en parques y sitios arqueológicos a causa de las lluvias intensas

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de prevenir situaciones de emergencia por las precipitaciones pluviales de la época en los diversos parques arqueológicos de Cusco, la Dirección Desconcentrada de Cultura de esta región dispuso la alerta permanente para el personal de vigilantes, conservadores, profesionales y especialistas que tienen a su cargo la conservación y cuidado del patrimonio arqueológico.

Parques y sitios arqueológicos en alerta máxima

Tal y como lo estipula el Decreto Supremo N° 003-2026-PCM, se ha declarado estado de emergencia en distritos y provincias de la región Cusco por peligro inminente frente a las intensas lluvias que a su vez afectan distintos parques y sitios arqueológicos.

Ante dicha situación, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco recurrió a sus redes sociales oficiales para informar sobre la activación de una alerta permanente en parques, zonas y sitios arqueológicos de la región.

Además, la institución subrayó que esta disposición contempla como objetivo principal la prevención de situaciones de peligro las cuales puedan comprometer la seguridad de turistas así como la integridad del patrimonio cultural.

Por dicha razón, se dispuso se establezca estado de vigilancia activa y permanente durante esta actual temporada de precipitaciones pluviales, para el personal de vigilancia, conservación, profesionales y especialistas.

Cabe mencionar que, la entidad que rige en territorio cusqueño, señaló que luego de dar fin a las labores preventivas ejecutadas al cierre del año 2025 principalmente en cabeceras de muros y sistemas de drenaje, se ha determinado que se refuerce, como medida de urgencia, el monitoreo técnico y respuesta inmediata ante cualquier emergencia que pudiera producirse a consecuencia de las intensas lluvias.

¿Cuáles son los sitios comprendidos en esta medida?

Vale mencionar que como parte de esta medida, entre los parques y sitios arqueológicos que figuran en alerta máxima son los siguientes: Machu Picchu, Choquequirao, Sacsayhuamán, Pisaq, Chinchero, Ollantaytambo, Moray, Pikillaqta, Tipon, Raqchi, entre otros, manteniéndose la alerta de manera oficial hasta fines de marzo de 2026, periodo crítico de la temporada de lluvias.

Por su parte, el director ejecutivo de Cultura Cusco, Diego Pajares, manifestó que las condiciones climáticas que se presentan en la actualidad exigen una respuesta articualda y preventiva más allá de las labores de conservación y vigilancia del patrimonio, razón por la cual se ha determinado declarar el estado de alerta máxima en los principales parques arqueológicos de la región.

