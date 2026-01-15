No será candidato: Descartan la participación de 'Andy V' como diputado en Perú Federal

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El nombre de Andy V, conocido personaje de la farándula peruana, había sido mencionado en medios como posible candidato a diputado por el partido Perú Federal en las elecciones de 2026.

Sin embargo, la versión fue descartada por Virgilio Acuña, candidato a la vicepresidencia del Perú por el mismo partido, quien en diálogo con Exitosa, aclaró que el artista "no está participando" en la contienda política.

La aclaración surge luego de que circularan versiones sobre la incorporación de figuras del espectáculo en las listas parlamentarias, subrayando que la relación con Andy V se limita a encuentros sociales y conversaciones informales.

"Él no es candidato de nuestro partido. Yo lo conozco, hemos conversado, pero no está participando con nosotros", precisó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En declaraciones para Exitosa, el candidato a la vicepresidencia y al Senado por Perú Federal, Virgilio Acuña, descartó que 'Andy V' y otros personajes de la farándula peruana sean candidatos a diputados en su partido.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/BWlMnV6liS — Exitosa Noticias (@exitosape) January 16, 2026

Rumores sobre otros personajes

En la misma línea, Acuña mencionó que también se había especulado sobre la participación de La Paloma de la Guaracha, otra figura vinculada al mundo del arte popular. Sin embargo, reiteró que ninguno de estos personajes forma parte de las listas oficiales.

"Son personas que quieren estar en la vida política, hemos conversado con ellos, pero no participan con nosotros", puntualizó.

La aclaración se da en medio de un proceso electoral marcado por la aparición de nombres inesperados y por la búsqueda de partidos de captar atención mediática. La inclusión de figuras públicas suele generar titulares y debate, pero en este caso se confirmó que Andy V no será parte de la competencia política.

Paloma de la Guaracha también quedó descartada.

Distancia con Antauro Humala

En paralelo, se despejaron dudas sobre una supuesta cercanía con Antauro Humala. Se explicó que hubo apoyo en momentos puntuales, pero que cada uno sigue proyectos distintos, marcando distancia respecto al líder etnocacerista.

"Él tiene su propio proyecto, yo tengo uno diferente", señaló.

La aclaración sobre Andy V confirma que, pese a los rumores, el artista no será candidato en las elecciones de 2026. La decisión despeja especulaciones sobre la presencia de figuras de la farándula en las listas de Perú Federal y reafirma que, al menos por ahora, su incursión en la política queda descartada.