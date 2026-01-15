¿Podrán quitarme el brevete?: Estas con las sanciones que acompañan a la prohibición de dos personas en una moto

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este fin de semana, el panorama para los motociclistas podría dar un giro drástico. El Gobierno aceleró la implementación del decreto que prohíbe la circulación de motocicletas con dos ocupantes y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya adelantó el detalle de las sanciones.

El mensaje oficial es claro: el esquema punitivo busca desincentivar de forma real esta práctica y facilitar la identificación de posibles delincuentes en vía pública.

El presidente José Jerí confirmó que la Ley 32490—que crea un grupo interinstitucional de élite contra la extorsión y el sicariato, incorpora un fondo estatal de riesgo y habilita extinción de dominio exprés—quedará lista este fin de semana para entrar en vigencia el lunes.

En paralelo, el MTC explicó los alcances del decreto sobre motocicletas, integrándolo como parte de la estrategia de seguridad que acompaña la ley.

El esquema de sanciones

Según el ministro Aldo Prieto, la primera infracción por llevar dos ocupantes será considerada falta "muy grave": el conductor perderá 50 puntos en su récord y podrá acceder al pronto pago de la multa.

La segunda infracción endurece el castigo: se duplica la multa, se elimina el descuento por pronto pago y se restan 60 puntos adicionales, lo que conlleva la cancelación definitiva del brevete.

"La segunda vez que vas en una moto con dos personas te quedas sin brevete", enfatizó el titular del MTC.

Reincidencia puede acarrear la suspensión definitiva del brevete.

El objetivo declarado es reducir el uso de motocicletas en delitos violentos y ordenar el tránsito con un marco sancionador que, por acumulación de puntos y reincidencia, saque de circulación a quienes incumplan la norma.

La severidad del esquema—pérdida acelerada de puntos y cancelación definitiva—marca un cambio de enfoque respecto a medidas anteriores que no lograron modificar conductas de riesgo ni frenar el uso del vehículo en hechos criminales.

La Ley 32490 considera el transporte un servicio estratégico y articula a policías, fiscales y jueces en el GIES, con pruebas de polígrafo semestrales y régimen especial de seguridad.

Además, prevé inteligencia financiera para rastrear pagos de cupos y la extinción de dominio exprés para incautar bienes usados en extorsiones. El Ejecutivo busca que el decreto de motos opere como pieza complementaria de este cerco integral.

La posición del sector

Gremios y especialistas del rubro han cuestionado la eficacia de prohibiciones generales y advierten que podrían afectar a millones de familias que dependen de la moto, además de empujar al crimen a adaptarse sin reducir su incidencia.

Piden evidencia y métricas claras para evaluar resultados, y recuerdan que normas previas—como el chaleco reglamentario—no impidieron que los delincuentes operaran "cumpliendo" la regla.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista con Exitosa, el Gte. Gral. de la Asoc. Automotriz del Perú (AAP), Jaime Graña, indicó que la medida que prohíbe la circulación de motos con pasajeros a bordo afectará a millones de familias. "Se ha estigmatizado la motocicleta",... pic.twitter.com/FEk93lU7XV — Exitosa Noticias (@exitosape) January 16, 2026

El suspenso está en el régimen sancionador: pérdida de puntos, duplicación de multas y cancelación definitiva del brevete en la segunda infracción. La severidad de las medidas pondrá a prueba si el castigo ejemplar desincentiva la práctica o si el crimen se adapta mientras las familias que usan la moto cargan con el costo.