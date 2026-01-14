"Queremos salvar vidas": Piden declarar en emergencia zonas de Lima Este ante lluvias y huaicos

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, los alcaldes de Santa Eulalia y Huachupampa, Luis Ñahuis y Honoria Huamán, exhortaron al Ejecutivo declarar en emergencia sus distritos ante el registro de lluvias y posibles huaicos. La burgomaestre advirtió que su jurisdicción ya cuenta con activación de quebradas.

Piden declarar Lima Este en emergencia

Las intensas lluvias registradas durante cada inicio de año tendrían que contar con mejores herramientas de prevención por parte del Ejecutivo y los municipios involucrados.

Estos fenómenos meteorológicos que afectan con mayor intensidad la zona este de la capital de Lima tiene el riesgo de contar con la activación de quebradas, lo que provoca la caída de lodo, rocas, desechos que podrían afectar viviendas aledañas.

"Cada año hemos sufrido las mismas inclemencias de la naturaleza", asegura el alcalde Luis Ñahuis quien asegura que las políticas de prevención no han sido suficientes para la localidad de Santa Eulalia.

Por ello, señala que se está invirtiendo dinero en la recuperación y no en la prevención. "Eso no soluciona el problema", expone.

Al pedido de prevención se suma Honoraria Huamán, alcaldesa de Huachupampa para declarar como medida de acción necesaria la declaratoria de emergencia.

"Estamos pidiendo que se declare en emergencia porque nos facilita poder actuar en el momento que pasen los hechos porque si no estamos en emergencia tenemos dificultades, tenemos que cumplir todas las normas que nos indica la ley y si nosotros queremos salvar vidas a veces hasta nos pueden sancionar por actuar", precisó Huamán.

El riesgo de deslizamientos y flujos torrenciales se registra con mayor frecuencia con el paso de los días, por lo que advierten que la medida sea tomada con celeridad y seriedad para resguarda a la población.

80% estarían afectados en Santa Eulalia

La declaratoria de emergencia solicitada al gobierno central necesaria debido a que con ella se pueden solicitar y conseguir apoyo. "Podemos tocar las puertas a los pliegos y nos pueden atender con maquinaria", indicó Ñahuis.

En el caso de que no se cuente con una adecuada prevención, se proyecta a que el 80% de la población se vea afectada, señaló como advertencia.

"No necesariamente damnificados al 100% pero tenemos la damnificación porque el aumento de esta caudal genera que se lleven las tomas de agua de nuestros manantiales, se llevan las de nuestros canales de regadío porque somos un distrito netamente agrícola", informó.

Ante el riesgo de activación de quebradas por las intensas lluvias registradas, ambos alcaldes piden al Ejecutivo que declaren en emergencia sus distritos para sobrellevar el riesgo de precipitaciones.