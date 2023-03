13/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, la adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán Zegarra, reveló la cifra de fallecidos y damnificados, así como de personas y viviendas afectadas, a causa de las intensas lluvias en el país; según los datos que recogieron hasta el 11 de marzo del presente año.

"Nosotros, hasta el 11 de marzo de este año, ya teníamos registradas 58 personas fallecidas, 12 110 damnificadas, 45 181 personas afectadas, además de personas heridas y por supuesto desaparecidas. Las cifras son muy altas en lo que es vivienda, hay 19 711 viviendas afectadas", precisó en nuestro medio.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', la representante de la institución resaltó que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) había advertido con anterioridad sobre la posibilidad de que se presenten las fuertes precipitaciones.

"Es realmente necesario hacer un llamado de atención en esta materia porque, hace varias semanas atrás, Defensoría ya hablaba fuertemente de lo que el Cenepred; el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres; había comunicado oportunamente desde el año pasado y en los primeros meses de este año, sobre la posibilidad de que hubieran lluvias y se presentaran estas de manera extraordinaria", manifestó.

Distritos deben tomar medidas

Fernán Zegarra destacó los graves efectos generados en el territorio nacional con la llegada del ciclón Yaku. Tras ello, hizo un llamado a las autoridades distritales de aquellos lugares que aún no están en emergencia, para que tomen las medidas necesarias y eviten mayores daños.

"Me permito hacer un llamado a los distritos que aún no están siendo considerados en estado de emergencia, sea porque aún no han sido impactados o que puedan estarlo en los próximos días, o semanas. Es necesario que en estas localidades se lleven a cabo medidas de prevención y de mitigación, por parte de las autoridades, que aún no sufren estos problemas", expresó.

Afectación a locales escolares

También, la representante de la Defensoría del Pueblo consideró que al 20 de marzo, fecha en las que los colegios deberían iniciar el Año Escolar 2023, las aulas "no van a poder reponerse o habilitarse rápidamente" de las afectaciones que sufrieron por las fuertes precipitaciones.

"Esa es una preocupación que nosotros queremos anotar en la agenda nacional, porque hoy día estamos en este momento en la etapa de respuesta a este fenómeno climatológico, que está afectando especialmente norte, pero más adelante puede, como se ha señalado, discurrir hacia otras zonas y por su puesto ir afectando el aprendizaje o el año escolar, que aún no se había iniciado en nuestro país", agregó.

Servicios de salud

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades del sector salud para que tomen "cartas en el asunto" y comiencen a implementar servicios extraordinarios, a fin de continuar con las atenciones de primer nivel y no se permita que las personas que requieren de alguna operación quirúrgica se vean "dejadas de lado y expuestas a enfermarse más, o perder la vida".

"Un llamado, por favor, a las autoridades regionales, Direcciones Regionales de Salud y Gerencias, tienen que establecer algún tipo de estrategia de atención itinerante o de uso de otros locales si es que algún establecimiento de salud se ha visto afectado en su infraestructura, para seguir haciendo atención ambulatoria por un lado y atención del primer nivel de salud, que requiere continuar con las vacunas, atender a las personas afectadas por el dengue", añadió.

En tal sentido, tras la información dada por la funcionaria de la Defensoría del Pueblo, se conoció la cantidad de fallecidos y damnificados que dejaron las intensas lluvias en el país hasta el 11 de marzo, así como la cifra de personas y viviendas afectadas por el referido motivo.