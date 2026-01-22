Corte de AGUA este 23 de enero: Se revela la LISTA de distritos afectados, según Sedapal

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Este viernes 23 de enero, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) tiene cortes programados del servicio en distintos distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida.

Motivo de los cortes de agua en Lima

La empresa estatal de Sedapal informó que la suspensión del recurso hídrico este viernes responderá a trabajos de mantenimiento, que incluyen empalmes de tuberías, limpieza de reservorios y otras acciones necesarias para seguir garantizando la calidad del servicio que llega a miles de hogares de la capital.

En ese marco, la entidad exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del agua desde ya para garantizar el abastecimiento en el tiempo que dure la interrupción temporal. En caso de que el servicio no se vea restablecido en el horario indicado, no dudes en comunicarte con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Sin agua en Lurigancho

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra y 4ta etapa Mz. A-B-C-D-E-F, Mz. G-H-I-J-K-L.

Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra y 4ta etapa Mz. A-B-C-D-E-F, Mz. G-H-I-J-K-L. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 137.

Asimismo, Sedapal indicó que el corte también será desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en: Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 1ra y 2da etapa, Calle 1, Av. A-B-C. Afecta al CR-492 y R-PE1.

Interrupción del servicio en San Miguel

Áreas afectadas: Urb. Las Leyendas, Urb. Maranga 5ta y 7ma. etapa, Urb. Resid. Callao. Cuadrante: Av. Faucett, Av. Venezuela, Parque de las Leyendas, Ca. Fortunato Quezada, Av. Los Precursores, Av. Parque de las Leyendas, Ca. Carlos González, Ca. Intisuyo, Av. Escardó.

Urb. Las Leyendas, Urb. Maranga 5ta y 7ma. etapa, Urb. Resid. Callao. Cuadrante: Av. Faucett, Av. Venezuela, Parque de las Leyendas, Ca. Fortunato Quezada, Av. Los Precursores, Av. Parque de las Leyendas, Ca. Carlos González, Ca. Intisuyo, Av. Escardó. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Cambio de válvula.

Cambio de válvula. Sector: 44.

Corte programado en Comas

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Zona afectada : Asoc. Viv. Las Casuarinas del Norte, Asoc. Viv. Las Gardenias de Tungasuca, Asoc. Viv. Los Huertos, Asoc. Viv. La Floresta, Asoc. Urb. Resid. Zaragoza, C.P.R. Chacra Cerro, Urb. Alameda del Pinar I, II y III etapa, Urb. Bello Horizonte, Urb. El Carabayllo, Urb. Resid. Los Jardines, Urb. Terrazas, Parcela B4-UC-10517.

: Asoc. Viv. Las Casuarinas del Norte, Asoc. Viv. Las Gardenias de Tungasuca, Asoc. Viv. Los Huertos, Asoc. Viv. La Floresta, Asoc. Urb. Resid. Zaragoza, C.P.R. Chacra Cerro, Urb. Alameda del Pinar I, II y III etapa, Urb. Bello Horizonte, Urb. El Carabayllo, Urb. Resid. Los Jardines, Urb. Terrazas, Parcela B4-UC-10517. Motivo : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 345.

También se reporta que el corte de agua será en las siguientes zonas de Comas: APV Las Brisas de Tungasuca, APV Las Margaritas del Norte I etapa, APV Los Huertos de Tungasuca, Asoc. Prop. Viv. El Cedro, Asoc. Prop. Villa Juanita, Asoc. Viv. Dionisia Huamán, Asoc. Viv. El Trébol de Chacra Cerro, Asoc. Viv. Las Casuarinas de Tungasuca.

Al saber que Sedapal programó cortes de agua en al menos tres distritos, hasta el cierre de esta nota, no olvides juntar este recurso hídrico desde ya para no afectar a tu hogar con la medida el viernes, 23 de enero.