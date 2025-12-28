RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial
Operativo en el norte

Trujillo: Intervienen a dos hombres con 21 kilos de marihuana camuflados en sacos de maíz

La Policía de Carreteras detuvo a dos sujetos que transportaban droga en la Panamericana Norte. El Ministerio del Interior difundió imágenes del operativo con armas, municiones y dinero incautado.

Sujetos escondieron bolsas de marihuana en interiores de bolsas de maíz para pas
Sujetos escondieron bolsas de marihuana en interiores de bolsas de maíz para pas (Composición Exitosa)

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En un operativo realizado en el kilómetro 485 de la Carretera Panamericana Norte, en la zona conocida como óvalo Tanguche, provincia de Virú (La Libertad), la Policía de Carreteras (Polcar) intervino un vehículo sospechoso. Dentro se hallaron 21 kilos de marihuana camuflados en sacos de maíz.

Los agentes detectaron la actitud evasiva del chofer y copiloto, quienes intentaron esquivar el control. Tras ordenarles detenerse, se revisó el vehículo y se descubrieron 10 paquetes ovoides forrados con plástico escondidos entre los sacos.

Destino de la droga

Según las diligencias preliminares, la marihuana tenía como destino la ciudad de Chimbote, en la región Áncash. Los detenidos fueron identificados como Edsel Guevara Rodríguez (22) y Luis Guevara Sanidagua (31), quienes quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Difusión oficial del caso

El Ministerio del Interior, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), compartió imágenes del operativo. En ellas se observa la incautación de las bolsas con marihuana ocultas bajo la capa de maíz, así como el decomiso de armas de fuego, gran cantidad de municiones y dinero en efectivo, reafirmando el compromiso de la institución en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

La intervención se suma a otros operativos recientes en La Libertad, donde las autoridades han intensificado acciones contra el crimen organizado y el transporte ilegal de sustancias prohibidas. La zona norte del país es considerada un corredor estratégico para el traslado de droga hacia distintos puntos del territorio nacional.

El operativo en Virú evidencia la importancia de los controles en las carreteras nacionales para frenar el tráfico de drogas. La difusión oficial del caso por parte del Ministerio del Interior busca dar un mensaje de transparencia y la necesidad de mantener vigilancia constante frente a organizaciones criminales que buscan camuflar ilícitos en cargas aparentemente inocuas, como el maíz.

