Trujillo: Intervienen a dos hombres con 21 kilos de marihuana camuflados en sacos de maíz

En un operativo realizado en el kilómetro 485 de la Carretera Panamericana Norte, en la zona conocida como óvalo Tanguche, provincia de Virú (La Libertad), la Policía de Carreteras (Polcar) intervino un vehículo sospechoso. Dentro se hallaron 21 kilos de marihuana camuflados en sacos de maíz.

Los agentes detectaron la actitud evasiva del chofer y copiloto, quienes intentaron esquivar el control. Tras ordenarles detenerse, se revisó el vehículo y se descubrieron 10 paquetes ovoides forrados con plástico escondidos entre los sacos.

Destino de la droga

Según las diligencias preliminares, la marihuana tenía como destino la ciudad de Chimbote, en la región Áncash. Los detenidos fueron identificados como Edsel Guevara Rodríguez (22) y Luis Guevara Sanidagua (31), quienes quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Difusión oficial del caso

El Ministerio del Interior, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), compartió imágenes del operativo. En ellas se observa la incautación de las bolsas con marihuana ocultas bajo la capa de maíz, así como el decomiso de armas de fuego, gran cantidad de municiones y dinero en efectivo, reafirmando el compromiso de la institución en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

🎯 ¡Llevaban marihuana camuflada en sacos de maíz!



En #Trujillo, la @PoliciaPeru desarticuló al Cartel de Virú y decomisó 21 kg de cannabis sativa. Fueron detenidos alias Tontín y alias Profesor, ocupantes del vehículo en el que se trasladaba la droga con destino a Chimbote. pic.twitter.com/La1WXkeoIk — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 28, 2025

La intervención se suma a otros operativos recientes en La Libertad, donde las autoridades han intensificado acciones contra el crimen organizado y el transporte ilegal de sustancias prohibidas. La zona norte del país es considerada un corredor estratégico para el traslado de droga hacia distintos puntos del territorio nacional.

El operativo en Virú evidencia la importancia de los controles en las carreteras nacionales para frenar el tráfico de drogas. La difusión oficial del caso por parte del Ministerio del Interior busca dar un mensaje de transparencia y la necesidad de mantener vigilancia constante frente a organizaciones criminales que buscan camuflar ilícitos en cargas aparentemente inocuas, como el maíz.