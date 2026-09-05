Papa León XIV en Perú: Gobierno transfiere más de S/ 63 millones a Cancillería para financiar visita del santo padre

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV llegará a Perú en noviembre del 2026. En medio de la expectativa por su visita, el Gobierno autorizó la transferencia de más de S/ 63 millones a la Cancillería para financiar los gastos de la llegada del santo padre a nuestro país.

Transferencia para financiar visita del papa León XIV

La Conferencia Episcopal Peruana anunció la Gran Colecta Nacional que se desarrollará para atender los requerimientos de logística y organización de la visita del papa León XIV en noviembre del presente año. Pero esa no es la única noticia vinculada a las actividades que se desarrollan en el país por la pronta llegada del santo padre, ya que, mediante el Decreto Supremo N.° 176-2026-EF, se realizó una transferencia económica al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Pues bien, la disposición detalla que se entregará alrededor de S/ 63.2 millones a la entidad liderada actualmente por Carlos Espá para cubrir los gastos de atención que se realicen durante las fechas en que el Papa permanecerá en territorio peruano. Asimismo, destaca que se dispone que los recursos provengan de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El decreto supremo también informa que los fondos corresponden a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y serán incorporados al presupuesto de la Cancillería como gasto corriente en la partida de bienes y servicios.

Recurso destinado a la Cancillería por visita del Papa

Ante la expectativa de los católicos en Perú, los preparativos que se vienen realizando en las ciudades que recibirán al Papa y el mensaje de fraternidad, unidad y paz que espera escuchar para el país.

El decreto destaca que los recursos transferidos a la Cancillería serán también destinados a la actividad de organización de eventos internacionales de alto nivel, correspondiente al fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática.

La Cancillería deberá aprobar, mediante resolución, la desagregación del dinero transferido a nivel pragmático dentro de los cinco días calendario de la vigencia del Decreto Supremo N.° 176-2026-EF. Los recursos no podrán ser usados para otras materias que no se detallen en la disposición.

Papa León XIV en Perú: Videnita de Pucallpa será sede de la misa

En medio de las actividades que se organizan para la llegada del Papa en Perú, se precisó el viernes 4 de septiembre que la misa del santo padre que ofrecerá en Pucallpa será en la Videnita, tras la aprobación que le dio la Federación Peruana de Fútbol (FPF) al Gobierno Regional de Ucayali.

La medida fue establecida en el Oficio N.º 377-FPF-2026. Cabe precisar que, el acto litúrgico se realizaría el domingo 15 de noviembre. Por otro lado, en el Callao se tiene previsto a instalación de una estatua de León XIV frente al océano Pacífico.

De esa forma, el Gobierno de Keiko Fujimori transfirió S/ 63.2 millones al Ministerio de Relaciones Exteriores para financiar los gastos vinculados con la visita del papa León XIV, prevista para noviembre de 2026.