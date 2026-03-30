Accidente en la Costa Verde: Reportan cinco heridos tras aparatoso despiste de auto rumbo al Callao

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un aparatoso accidente vehicular tuvo lugar en la Costa Verde, con dirección al Callao, luego que un auto diera varias vueltas de campana en plena vía. Producto de este hecho, cinco personas resultados heridas las cuales tuvieron que ser atendidas por el personal de emergencia.

Cinco heridos deja aparatoso accidente en la Costa Verde

De acuerdo a los primeros reportes, el siniestro se dio cerca de las 7 de la mañana de este lunes 30 de marzo, muy cerca de la bajada de la avenida Haya de la Torre, desde Chorrillos hacia La Punta.

Ahí, un auto de color naranja se despistó, dio varias vueltas de campana y quedo boca abajo en plena Costa Verde. El saldo de este accidente fue de cinco personas heridas: tres hombres y dos mujeres los cuales fueron llevados inmediatamente a la Clínica San Gabriel.

Antes de ello, integrantes del Cuerpo General de Bomberos atendieron la emergencia estabilizando a los afectados antes de ser trasladados al centro médico. De igual forma, agentes de la Policía Nacional del Perú también se hicieron presentes en la escena para cercarla y dejar que los rescatistas cumplan con su labor.

Causas del accidente

De acuerdo a los primeros reportes policiales y de los bomberos, el conductor del auto se habría quedado dormido por un breve instante ocasionando la volcadura. Además de ello, dos de los heridos fueron identificados como Pedro Antony Oliva Manrique y Melina Aracely Zuzanibar Quezquen.

Costa Verde en el ojo de la tormenta

Es importante precisar que la Costa Verde ha sido noticia en más de una oportunidad en los últimos días por temas diversos. Por ejemplo, el pasado 27 de marzo, la Municipalidad del Callao anunció el cierre de esta vía dentro de su jurisdicción a raíz del oleaje anómalo que se reportó por esos días.

Otro hecho que llamó la atención de todo el Perú fue el cinematográfico robo que se dio el pasado 22 de marzo donde sujetos a bordo de autos interceptaron un vehículo a la altura de San Miguel para robar una importante cantidad de oro que sería procedente de la minería ilegal.

Los videos se hicieron viral en redes sociales y generaron que un importante contingente de la PNP se desplegara para dar con la ubicación de los atracadores, quienes siguen con destino desconocido.

En resumen, un auto se despistó en la Costa Verde dando diversas vueltas de campana y dejando como salgo 5 heridos.