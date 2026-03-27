Municipalidad del Callao ordena cierre de la Costa Verde ante peligro por oleajes

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 27 de marzo, las autoridades chalacas tomaron la decisión de restringir el paso vehicular en la Vía Expresa Costa Verde. La medida responde directamente al oleaje anómalo que afecta actualmente la costa.

El cierre preventivo se aplica específicamente en el tramo de norte a sur del litoral chalaco. El objetivo principal de la Municipalidad del Callao es salvaguardar la integridad física de todas las personas en la zona.

La situación climática ha obligado a las cuadrillas municipales a permanecer en alerta constante. Se busca evitar accidentes fatales provocados por la fuerza del mar que ha empezado a invadir tramos de la importante vía rápida.

A través de sus redes sociales, el municipio detalló las acciones necesarias. Los conductores deben buscar rutas alternas de inmediato para evitar el congestionamiento vehicular en los accesos principales hacia el distrito.

Labores de limpieza y evaluación de daños

La disposición actual no solo busca prevenir accidentes, sino que permitirá a los equipos especializados ejecutar trabajos de evaluación técnica. Es necesario determinar si la estructura de la pista ha sufrido algún tipo de daño por el agua.

Según la Municipalidad Provincial del Callao, esta medida permitirá realizar la "limpieza y retiro de material arrastrado por el mar". Con estas acciones, se busca garantizar que existan condiciones seguras para la posterior reapertura total de la ruta.

Los operarios municipales trabajarán durante las próximas horas en la remoción de piedras y arena de la calzada. Según el comunicado, las labores son fundamentales para "garantizar condiciones seguras para la posterior reapertura de la vía" de forma eficiente.

Exhortación a los conductores y peatones

Las autoridades locales han pedido paciencia a los ciudadanos ante las molestias que genera el tráfico. El cumplimiento de las normas de tránsito y las restricciones actuales es vital para evitar situaciones de emergencia innecesarias.

Desde el municipio informaron que se agradece la "comprensión de la ciudadanía y exhortamos a respetar las disposiciones emitidas". La vigilancia se mantendrá activa mientras persistan las condiciones climáticas desfavorables y el comportamiento del mar sea inestable.

Es importante recordar que el tránsito restringido se mantendrá hasta nuevo aviso oficial. Los ciudadanos deben estar atentos a los boletines informativos para conocer el momento exacto en que la Costa Verde vuelva a estar operativa.

Finalmente, el equipo de serenazgo y la policía de tránsito están desplegados para orientar a los choferes. La prioridad absoluta sigue siendo el control del flujo vehicular ante el persistente oleaje anómalo y el cierre de la Vía Expresa Costa Verde.