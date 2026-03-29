Asesinan a trabajador de conocida cevichería en Chorrillos: "Ha sido un acto muy cruel

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El distrito de Chorrillos se tiñó de sangre la noche del pasado 28 de marzo. Este feroz ataque dio como resultado la muerte del trabajador de la cevichería Las Gaviotas, situada en la avenida Matellini.

Al rededor de las 9 p.m., dos hampones con el rostro completamente cubierto, ingresaron a la cochera por un portón adjunto. Los delincuentes buscaban a la dueña del negocio, quien reside en el mismo local de la avenida Matellini.

Al no encontrar a su objetivo, los criminales desataron una ráfaga de disparos indiscriminados. Según información de Latina, los sicarios dispararon al menor 20 veces, donde dos balas impactaron en la cabeza del trabajador, quien se desempeñaba como parqueador.

La víctima fue identificada como Filomeno Montenegro Yolán, conocido por sus amigos como "Silbato". El trabajador no resistió los dos impactos de bala y dejó a la orfandad a dos menores que padecen síndrome de down.

Conmoción en la cevichería Las Gaviotas

La tragedia ha dejado consternados a los compañeros de la víctima y a los vecinos de la zona. El representante del negocio, Mariano Carhuamaca, le mostró a nuestro reportero como este suceso los ha dejado en shock porque no pensaron pasar por algo así de un día para otro.

Además, también acotó que se está brindando todo el apoyo necesario a los deudos. Por otro lado, descartó que los trabajadores hayan recibido amenazas extorsivas previas, pues no hubo mensajes o advertencias de bandas criminales antes del ataque.

En la escena del crimen, los peritos hallaron siete casquillos de bala. La ferocidad del atentado sugiere que los atacantes tenían la orden cloara de atentar contra la integridad de los propietarios del local.

El caso en investigación

Efectivos de la Depincri y personal de Criminalistica llegaron al lugar para iniciar las pesquisas. Las autoridades recolectaron evidencias balísticas y procedieron con el cercado de la zona para facilitar el trabajo de los especialistas forenses durante la madrugada.

La policía busca establecer la ruta de escape que utilizaron los sujetos tras cometer el asesinato del trabajador de la cevichería.

Este crimen incrementa la sensación de inseguridad en la zona sur de Lima. Mientras las autoridades continúan buscando pesquisas, vecinos esperan que se refuerce el patrullaje en el distrito ante el avance de la criminalidad.

La labor de Criminalística permitirá esclarecer si el móvil fue una venganza o un intento de amedrentamiento vinculado al cobro de cupos.