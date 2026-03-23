Robo de lingotes de oro: Fiscalía inicia investigación por asalto en Costa Verde

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía inició investigación por el robo de lingotes de oro ocurrido durante la mañana del domingo 22 de marzo en la Costa Verde, en inmediaciones del distrito de San Miguel.

Fiscalía inicia investigación por lingotes de oro

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre (Cuarto Despacho) inició la investigación por el violento asalto de lingotes de oro en la Costa Verde.

Así, inicio investigación por el delito de robo agravado en donde se precisa que una empresa dedicada al comercio de lingotes sería la perjudicada en el robo, descartando la hipótesis del transporte de oro ilegal.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre (Cuarto Despacho) investiga el delito de robo agravado en perjuicio de una empresa dedicada al comercio de lingotes de oro, tras un asalto registrado en la Costa Verde. pic.twitter.com/1EprTeEzee — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 23, 2026

Como se conoce, el asalto ocurrió durante la mañana del domingo 22 cuando delincuentes con armas largas interceptaron dos vehículos que trasladaban ocho kilos de oro a la altura de la avenida Escardó.

Producto del asalto, dos personas resultaron heridas a plena luz del día y ante la mirada de vecinos de la zona. Ante ello, se solicitó la presencia de paramédicos en la zona. Los agraviados fueron atendido en el lugar antes de ser trasladados a un centro de salud.

Ante el hecho, la Policía Nacional (PNP) informó que se activó el Plan Cerco alrededor del punto del asalto con el fin de "ubicar, identificar y capturar a los responsables".

Premier sobre robo: "Nadie ha puesto una denuncia"

En declaraciones a la prensa, el premier Luis Arroyo informó que las investigaciones han iniciado de oficio debido a que no se presentó ninguna denuncia por el violento asalto el último fin de semana.

"Esto es un robo y prácticamente las investigaciones se tienen que iniciar de oficio porque nadie ha puesto una denuncia de este tema", indicó para el medio Panorama.

Añadio que, pese a ello, la PNP se encuentra investigando el caso y se habría dado con la identificación de los choferes y criminales que realizaron el atentado. Arroyo indicó que los participantes del robo habrían sido "utilizadas", mas ello se determinará según continúen las indagaciones.