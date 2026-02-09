PNP desarticula banda criminal 'Los Chuckys de Carabayllo': Estaban implicados en el delito de robo agravado

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un despliegue en diversos puntos de la capital el cual permitió la detención de 92 personas y la desarticulación de ocho bandas criminales.

Control territorial ayuda en la captura de 'Los Chuckys de Carabayllo'

Como parte de la estrategia de control territorial que el Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional vienen ejecutando en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, con una intervención precisa se capturó a integrantes de la banda criminal 'Los Chuckys de Carabyllo'.

Esta organización delictiva, dedicada a la extorsión, el tráfico de drogas y el delito de robo agravado bajo la modalidad del asalto a mano armada. Inclusive en el año pasado estuvieron vinculados con un caso de homicidio.

Cabe señalar que, durante esta intervención en flagrancia las fuerzas del orden observaron que los sujetos intervenidos portaban un arma de fuego la cual fue incautada luego de realizar el registro policial respectivo.

Los sujetos que integran esta red delincuencial fueron identificados como Jaico Cubillas, Deivis Velásquez y Juan Honores, quienes fueron interceptados por efectivos de la Policía Nacional en posesión de una pistola con la que perpetraban robos en diversas zonas de Lima Norte.

Hay que mencionar que, según información de las autoridades policiales durante la jornada se capturaron a un total de ochos bandas criminales. Al respecto, el coronel PNP Marcial Flores, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) Centro 1, resaltó que estas acciones ejecutadas por la institución es producto de un plan estratégico junto al Mininter, que se encuentra liderado por Vicente Tiburcio.

Despliegue policial en Cercado de Lima

En paralelo, la noche del último domingo 8 de febrero, el despliegue de agentes de la Policía Nacional estuvo concentrado en el Cercado de Lima, distrito en el que se logró intervenir puntos críticos como Huerta Perdida, en Barrios Altos, Monserrat y el jirón Zepita.

Este operativo contó con la participación de 184 efectivos policiales y 14 miembros del Ejército. Ello, permitió la desarticulación de la banda 'Los Cacos de San Pedro' y la dentención de 92 personas, de las cuales 15 de ellas presentaban requisitoria vigente por diversos delitos. Además, se incautaron armas, envoltorios de PBC, marihuana y clorhidrato de cocaína, así como la recuperación de 3 motocicletas.

Es así como mediante un control territorial en diversas puntos de Lima, agentes de la Policía Nacional lograron la desarticulación de la banda criminal 'Los Chuckys de Carabayllo'. Además, se logró la captura de otra siete más así como la detención de 92 personas.