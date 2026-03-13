RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
No llega al clásico

Universitario: Javier Rabanal y Jairo Concha fueron sancionados tras incidentes en el Alberto Gallardo

Tras varios días de espera, la Comisión Disciplinaria de la FPF sanciono a Javier Rabanal y Jairo Concha luego del cruce verbal contra hinchas de Sporting Cristal.

Jairo Concha Javier Rabanal fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria.
Jairo Concha Javier Rabanal fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria. (Difusión)

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 13/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Las malas noticias en Universitario no paran de llegar. Y es que luego de los incidentes al final del encuentro ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, la Comisión Disciplinaria de la FPF decidió sancionar al entrenador Javier Rabanal y al volante Jairo Concha por estos sucesos.

Javier Rabanal y Jairo Concha fueron sancionados

De acuerdo al documento emitido por el ente de justicia de la Federación Peruana de Fútbol, el entrenador español no podrá estar en su banquillo por las próximas cuatro fechas, es decir no será parte del clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima el cual está programado para la fecha 9 del Torneo Apertura.

Por su parte, Jairo Concha tuvo un poco más de suerte al ser castigado con dos jornadas de suspensión. A su vez, el tercer implicado en el caso como lo es Caín Fara resultó absuelto de las acusaciones por lo que podrá continuar jugando en Universitario las veces que sea requerido.

Como era de esperarse, la U apelará esta sanción tal como lo anunció el periodista Gustavo Peralta. El comunicado también indicó días atrás que el elenco crema no estaba de acuerdo con cualquier tipo de castigo hacia sus jugadores o entrenador ya que sería un mal precedente para la Liga 1.

Imagen
Jairo Concha y Javier Rabanal fueron sancionados.

Universitario lanza venta de entradas desde 5 soles para partido en el Monumental
Lee también

Universitario lanza venta de entradas desde 5 soles para partido en el Monumental

Esto al asegurar que Jairo Concha, Caín Fara y el propio Javier Rabanal solo respondieron a las provocaciones realizadas por los hinchas de Sporting Cristal las cuales estuvieron fuera de lugar. Y es que según se comentó, los aficionados apuntaron sus insultos contra el hijo de Concha y la delicada situación familiar que atraviesa en las últimas semanas.

¿Qué partidos se perderán Jairo Concha y Javier Rabanal?

Noticia en desarrollo...

Sport Boys quiere arrebatarle futbolista clave a Universitario en pleno Torneo Apertura
Lee también

Sport Boys quiere arrebatarle futbolista clave a Universitario en pleno Torneo Apertura

Temas relacionados Comisión Disciplinaria Estadio Alberto Gallardo FPF Jairo Concha Javier Rabanal sanción Universitario

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA