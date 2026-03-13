Universitario: Javier Rabanal y Jairo Concha fueron sancionados tras incidentes en el Alberto Gallardo

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las malas noticias en Universitario no paran de llegar. Y es que luego de los incidentes al final del encuentro ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, la Comisión Disciplinaria de la FPF decidió sancionar al entrenador Javier Rabanal y al volante Jairo Concha por estos sucesos.

Javier Rabanal y Jairo Concha fueron sancionados

De acuerdo al documento emitido por el ente de justicia de la Federación Peruana de Fútbol, el entrenador español no podrá estar en su banquillo por las próximas cuatro fechas, es decir no será parte del clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima el cual está programado para la fecha 9 del Torneo Apertura.

Por su parte, Jairo Concha tuvo un poco más de suerte al ser castigado con dos jornadas de suspensión. A su vez, el tercer implicado en el caso como lo es Caín Fara resultó absuelto de las acusaciones por lo que podrá continuar jugando en Universitario las veces que sea requerido.

Como era de esperarse, la U apelará esta sanción tal como lo anunció el periodista Gustavo Peralta. El comunicado también indicó días atrás que el elenco crema no estaba de acuerdo con cualquier tipo de castigo hacia sus jugadores o entrenador ya que sería un mal precedente para la Liga 1.

Jairo Concha y Javier Rabanal fueron sancionados.

Esto al asegurar que Jairo Concha, Caín Fara y el propio Javier Rabanal solo respondieron a las provocaciones realizadas por los hinchas de Sporting Cristal las cuales estuvieron fuera de lugar. Y es que según se comentó, los aficionados apuntaron sus insultos contra el hijo de Concha y la delicada situación familiar que atraviesa en las últimas semanas.

¿Qué partidos se perderán Jairo Concha y Javier Rabanal?

Noticia en desarrollo...