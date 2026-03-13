Reniec anuncia inmediata medida por largas colas en distintas sedes: Conoce AQUÍ qué es lo que realizará

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Interminables colas se vienen registrando en diversas sedes del Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (Reniec) para que los ciudadanos puedan realizar diversos trámites así como el recojo de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de cara a las elecciones 2026. Por tal motivo, la entidad ha anunciado una drástica medida, conoce a continuación todos los detalles.

Reniec toma drástica medida por las largas colas en sus distintas sedes

Este viernes 13 de marzo, el organismo autónomo del Perú encargado de identificar a los ciudadanos, recurrió a sus canales oficiales para anunciar la drástica medida que tomarán debido a la gran cantidad de ciudadanos en sus distintas oficinas en la capital.

En tal sentido, a fin de mejorar esta situación, informaron que su horario de atención a los usuarios se ampliará hasta las 8 de la noche de hoy, solo para la entrega de documentos de identidad.

Precisaron que las oficinas que estarán habilitadas para dicho procedimiento serán un total de once. Además, Reniec recomendó a la población que previamente a acudir a sus establecimientos se verifique si su trámite está al 100 %, es decir, que se encuentra listo para su recojo.

A continuación te presentamos la lista completa de las sedes del organismo que atenderán en el horario establecido:

OR ÁNCASH: Jr. Áncash N.º 336-340 y 344 - Lima

OR CERCADO DE LIMA: Jr. Nicolás de Piérola N.º 545

OR INDEPENDENCIA: Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte

OR INDEPENDENCIA: Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte OR CHOSICA: Jr. Chucuito N.º 248

OR MIRAFLORES: Av. Ernesto Diez Canseco N.º 230

OR PUENTE PIEDRA: Jr. Ricardo Palma N.º 241

OR SAN BORJA: Av. San Luis N.º 1673, Urb. Jacarandá II

OR SAN BORJA: Av. San Luis N.º 1673, Urb. Jacarandá II OR SAN JUAN DE LURIGANCHO: Av. Las Flores, Lote 1 Mz. G, Urb. Canto Grande Unidad 7

OR SAN MARTÍN DE PORRES: Av. Eduardo de Habich N.º 590-592 con Pedro Paulet N.º 589

OR SANTA ANITA: Av. Los Eucaliptos N.º 947, Urb. Universal

OR VILLA EL SALVADOR: Av. Pastor Sevilla, Sector 6, Grupo 3A, Mz. B, Lote 24

🚨 ¡Atención, Lima!#Hoy, viernes 13, atenderemos hasta las 8 p. m. para la entrega de #DNIe en las siguientes oficinas 🪪:



🔹OR ÁNCASH: Jr. Áncash N.º 336-340 y 344 - Lima

🔹 OR CERCADO DE LIMA: Jr. Nicolás de Piérola N.º 545

🔹OR INDEPENDENCIA: Calle Los Andes N.º 486, Urb.... pic.twitter.com/cOe1CHupnI — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) March 13, 2026

Las interminables colas en oficinas del Reniec

A un mes de que la población participe de las próximas Elecciones Generales 2026, se han apersonado a las diversas sedes del Reniec para realizar trámites así como para el recojo de DNI, documento vital para acudir a las urnas.

En distritos como San Juan de Miraflores, Santa Anita y Cercado de Lima varios ciudadanos madrugaron para recibir atención y algunos denunciaron fallas en el sistema así como la falta de personal.

Al registrarse largas colas en sus diferentes sedes, Reniec anunció una drástica medida para mejorar dicha situación, así mediante sus canales oficiales dio a conocer que 13 de sus oficinas en Lima atenderán hasta las 8 de la noche.