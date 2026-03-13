Arquímedes Figuera descartó celebrar si marca un gol a la 'U': "Obviamente no, la hinchada me respaldó"

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El plantel de UTC ya se encuentra en Lima para enfrentar a Univesitario por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En la previa, Arquímedes Figuera, jugador del equipo cajamarquino descartó por completo algún tipo de celebración si le anota un gol a su exequipo.

Arquímedes Figuera descarta celebración si marca un gol a la 'U'

Tras su arribo a la capital, el futbolista venezolano fue abordado por los medios deportivos para conocer cuál es su postura ante el partido que sostendrá ante el exclub en el que jugó: Universitario de Deportes.

Ante ello, manifestó en primer lugar que el cuadro cajamrquino viene con la consigna de ganar "sabiendo que la 'U' viene campeonando hace tres años". Recalcó que existe respeto por el cuadro merengue, pero sus compañeros y él tienen claro que deben hacer un partido redondo para obtener un triunfo.

Bajo esa premisa, fue consultado sobre cómo se imagino su retorno al estadio Monumental, coloso que fue su casa durante su estadía en el club crema de 2017 a 2018, proveniente del Deportivo La Guaira y ante una hinchada que siempre lo ha recibido bien.

"Es lindo jugar aquí en el Monumental con la U (...) Ellos no están viviendo un momento tan bueno igual no venimos pensando en eso. Los partidos son totalmente distintos, pero venimos a ganar obviamente".

En ese contexto, también se le preguntó si es que cabe la posibilidad de que pueda marcar un gol ante su exequipo lo celebraría, pero sin tapujos el volante venezolano respondió con total respeto.

"No, obviamente que no. Me alegra mucho que la 'U' esté como esté mejor que como estábamos ese tiempo, pero yo lo disfruté bastante. La hinchada me respaldó y también al club, a todos los muchachos que estuvimos ahí en ese momento tan difícil que supimos sacar adelante", señaló.

"Con respeto pero con muchas ganas de ganar el partido. Es lindo jugar en el Monumental contra la U. Obviamente que NO (celebración si hace gol). La hinchada me respaldó en ese momento difícil que supimos sacar adelante"



Arquímedes Figuera, jugador de UTC



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¿Cuándo y a qué hora se disputará el UTC vs. Universitario?

El cotejo entre UTC y Universitario está programado para disputarse este sábado 14 de marzo desde las 8 y 30 de la noche en el estadio Monumental U Marathon y podrá ser visualizado por la señala de la Liga 1 Max.

En la previa del partido UTC vs. Universitario, el volante venezolano Arquímedes Figuera, actual jugador del equipo cajamarquino, fue abordado por la prensa que le consultó si es que celebraría un gol ante la 'U', su exquipo, a lo que respondió que no porque tiene un respeto por el cuadro crema en el que estuvo desde 2017 hasta 2018.