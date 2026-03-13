Secretario de Defensa de EE.UU. afirmó que el nuevo líder supremo de Irán está "herido" y "desfigurado"

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Pete Hegseth, secretario de Defensa del Gobierno de Donald Trump, afirmó en rueda de prensa que Estados Unidos sabe que el Motjaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, "está herido" y "probablemente desfigurado".

EE.UU. afirmó que el nuevo líder supremo de Irán está "herido" y "desfigurado"

Este viernes 13 de marzo Estados Unidos se pronunció por primera vez acerca de la salud de Motjaba Jamenei desde su nombramiento como líder supremo iraní. Fue así que Pete Hegseth citó la primera declaración del ayatola, emitida el reciente jueves, como prueba de su afirmación.

Además, ha asegurado que Jamenei estaría "escondido bajo tierra, como las ratas" a causa de los bombardeos que no cesan en Teherán. Recordemos que esta revelación se da a un día de que se cumplan dos semanas desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes sobre territorio de Irán, y que ha involucrado a todo Medio Oriente.

"Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video", manifestó el jefe del Pentágono.

Hay que mencionar que las palabras del integrante de la administración de Trump se enmarcan en una campaña de propaganda que desde Washington lleva surgiendo desde el comienzo de los ataques contra la República Islámica de Irán desde el pasado 28 de febrero.

Además, el pronunciar este tipo de mensajes genera un ambiente de incertidumbre sobre el paradero del ayatola y al mismo tiempo genera una mayor alarma e inestabilidad en un país ya duramente golpeado y mermado por la guerra desatada sobre su territorio.

De igual manera, la no aparición pública de Jamenei, tal y como ha mencionado Pete Hegseth, tampoco es un facto que aclara cuál puede ser su situación y estado.

Se pronuncia sobre el nombramiento de Motjaba Jamenei

Durante su comparencia, el secretario de Defensa de Estados Unidos también se refirió acerca del nombramiento de Motjaba Jamenei y lo ha hecho en la misma línea que el gobierno estadounidense, calificando de "ilegitimo" su ascenso al poder en Irán.

"Carece de legitimidad después de asesinar a decenas de miles de manifestantes", indicó en referencia a los graves incidentes que se produjeron un mes antes del estallido de la guerra en Irán y que según estimaciones internacionales, dejó el saldo de entre 20 mil y 30 mil muertos.

Es así que, en medio de una conferencia de prensa, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth afirmó que Motjaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, se encuentra