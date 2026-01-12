José Jerí reconoce errores del gobierno en la lucha contra la criminalidad: "Se corrige"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

A poco más de tres meses de haber llegado al cargo tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte en el Congreso, el presidente José Jerí Oré, hizo un mea culpa sobre el manejo de la estrategia del actual Ejecutivo con referente a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Desde el distrito de San Juan de Lurigancho, el mandatario reconoció las fallas al interior del Gobierno durante la reunión que sostuvo esta mañana con un sector de transportistas, quienes exigen mayor atención a esta problemática para salvaguardar su integridad y vida, así como la de sus usuarios.

Promete corregir las deficiencias

En el contexto del primer paro de transportistas de Lima y Callao convocado para este miércoles 14 de enero, tras los últimos atentados a manos de la delincuencia ocurridos en Lurigancho - Chosica, San Martín de Porres, Villa El Salvador y Lurín, entre el 3 y el 7 de enero, el jefe de Estado no solo reconoció deficiencias en su plan, también aseguró que no volverán a repetirse.

"Tenemos el compromiso de corregir la demora que como Gobierno hemos tenido, se corrige. Los errores están justamente hechos para ser corregidos, entonces tenemos claro. A los sectores que me escuchan y que sabemos que tenemos que hacer esta chamba, máximo el día sábado", sostuvo.

El presidente de la República, José Jerí, reconoció que su gestión ha cometido errores en el manejo de la inseguridad ciudadana y señaló que estos serán corregidos.



Cabe señalar que, el 8 de enero último, Jerí Oré aseveró la reducción de ciertos índices delictivos como resultado de las acciones desplegadas por su administración desde que asumió funciones en el pasado mes de octubre. Sobre la presentación de su tan mentado Plan de Seguridad Ciudadana, mencionó que "sería en unos días", el cual tiene el apoyo técnico del FBI de los Estados Unidos.

"Nos han entregado las propuestas, que ha sido producto de unas reuniones de semanas anteriores. Entonces, ya estamos en la etapa final de elaboración del plan", comentó en su momento desde Carabayllo.

Falta de seguridad en las fronteras del Perú ha permitido el ingreso de armamento extranjero

Definitivamente, otro de los flagelos que atenta a diario contra la tranquilidad pública y que "alimenta" a la delincuencia para cometer sus actos despiadados es el tráfico de armas de fuego al interior de todo el país. Para el mandatario, esta situación tiene una origen y una responsabilidad al mismo tiempo, y es la falta de control en las fronteras.

"El tema de inseguridad tiene diferentes causales y uno de los motivos es que al tener las fronteras por tanto tiempo como coladeras, han ingresado elementos, armas, municiones, pertrechos militares de otros países (...) es por ahí por donde ingresan de forma irregular, ilegal, estas herramientas que estos desgraciados utilizan para hacer caos", mencionó.

El presidente de la República, José Jerí, advirtió que la falta de seguridad en las fronteras del Perú ha facilitado el ingreso de armas y municiones provenientes de otros países.



No obstante, reconoció que en las últimas semanas han realizado operativos para incautar armas de propiedad del hampa, aunque admitió que lo ejecutado "no es suficiente", puesto que, están asumiendo las responsabilidades de las gestiones anteriores que poco o nada han hecho al respecto.

A horas de llevarse un nuevo paro de transportes, el primero del 2026, el presidente reconoció las deficiencias en su plan de lucha, aseverando que las revertirá para devolverle la paz a todos los peruanos.