Accidente en Vía de Evitamiento: Joven que resultó con grave fractura espera ser operado

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el fatal accidente de tránsito entre un bus que se estrelló contra una guardavía en la Vía de Evitamiento, dos personas perdieron la vida y 9 personas resultaron heridas producto del accidente, entre ellos se encuentra un joven de tan solo 18 años que busca atención urgente.

Aún no lo operan pese a tener fractura expuesta

Se trata de Emerson Vergara Marín, quien se encuentra internado en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino, con una fractura expuesta en la pierna como producto de que la valla metálica ingresara en la unidad. La tía del joven detalló a Exitosa el estado de salud de su sobrino.

" Mi sobrino sigue con la herida expuesta, la fractura expuesta, no es operado. Si supuestamente él ingresó con una herida, una fractura expuesta ¿Por qué no entró de emergencia? Eso le pido al médico de emergencia del hospital. ¿Por qué no lo llegaron a operar? ¿Por qué lo tienen hasta ahora en observación?", cuestionó la mujer.

Las falta de la cirugía viene complicando la salud del joven, pues su tía asegura que el doctor le informó que está teniendo problemas con sus riñones, no está pudiendo orinar, por lo que es candidato a ser sometido a una diálisis. "Es negligencia de acá de los médicos. ¿Por qué no entró de emergencia?", consideró la familiar.

Piden investigación contra chofer de unidad

La tía de Emerson exigió a las autoridades que continúen y agilicen la investigación contra Martín Alejandro Effio Dávila, el conductor del bus de la empresa Real Star que no contaba con licencia de conducir.

"Yo quisiera por favor que me ayuden y también que le investiguen a ese señor, que de cara, al menos siquiera la familia que de cara venga al hospital y pregunte en qué condiciones está mi sobrino", señaló.

Emerson Vergara se dirigía a su centro de estudios, en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo (SENATI), al momento del accidente. La mujer detalló que tras el accidente, mientras era socorrido por los testigos y el personal de emergencias, llamó a su tía para rogarle por ayuda y para informarle sobre lo sucedido.

"Pido justicia para mi sobrino, porque mi sobrino es un estudiante, no es un chico que ha estado yendo a vagar, que ha estado yendo a pasear. Tiene 18 años, le ha truncado su vida este hombre", contó la señora entre lágrimas.

Este es uno de los heridos que viene sufriendo, no solo por el accidente en la Vía de Evitamiento, sino también por la falta de atención oportuna a sus lesiones poniendo en riesgo la rehabilitación de su pierna y hasta su propia vida.