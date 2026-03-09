Denisse Miralles asegura que la crisis energética no generará cortes de luz: "No es un riesgo"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aseguró que la crisis energética que se vive en el país no afectará a la luz, por lo que no se deberían sufrir cortes de electricidad en la capital.

Gas natural genera luz

Recordemos que aproximadamente el 40% de la electricidad que se usa en el Perú se produce quemando Gas Natural en las grandes centrales térmicas, como la de Chilca o Ventanilla. El gas llega a estas plantas a través de ductos desde Camisea, zona que actualmente se encuentra en emergencia tras la deflagración de una tubería que causó el desabastecimiento del combustible en el país.

En entrevista en Cuarto Poder, que la premier fue cuestionada sobre la posibilidad de que se den cortes de luz, ante el desabastecimiento de dicho combustible, especialmente si la emergencia no se soluciona hasta el 14 de marzo, como se tenía planeado.

"En realidad se ha hecho todos los días, a parte de hacer el seguimiento de como se avanza en la reparación, se hace seguimiento del stock que hay en los distintos combustibles y tenemos el combustible suficiente, no es un riesgo, sin embargo, estamos tomando todas las medidas productivas", explicó.

Gobierno pide a la población reducir desplazamientos

El Gobierno pidió a la ciudadanía contribuir a superar la contingencia, adoptando medidas responsables para el ahorro de su consumo. Para ello, exhortó a que se reducan los desplazamientos vehiculares.

La gestión de José María Balcázar anunció recientemente medidas adicionales para asegurar el racionamiento del gas, como la disposición de teletrabajo y clases virtuales por una semana. Ello mientras se repara el ducto de Camisea y, posteriormente se restablece el servicio.

Además, se ha establecido como prioridad de suministro a los hogares, negocios que dependan del gas y, en segundo lugar, establecimientos de venta al público de GNV, como los grifos.

En ese sentido, la premier Denisse Miralles señaló que estas decisiones buscan garantizar que el combustible disponible sea destinado, principalmente, a los hogares a las actividades esenciales que utilizan el servicio.

Por su parte, el MTPE exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo en sus empresas "para garantizar la continuidad de los servicios", conforme a la Ley del Teletrabajo y su Reglamento.

Precisó que, en caso no se permita aplicar esta modalidad "por la naturaleza de las actividades" de la compañía, el empleador otorgue vacaciones pendientes de goce o vacaciones adelantadas.

