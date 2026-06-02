Agente inmobiliario denuncia que fue dopado por falso cliente en Comas cuando mostró su departamento para alquiler

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un agente inmobiliario denunció que fue dopado por un falso cliente en el distrito de Comas cuando se encontraba mostrando su departamento para alquiler. De acuerdo a su testimo el sujeto en mención se contactó con él a través de las redes sociales.

Fue dopado cuando mostraba departamento para alquiler

De acuerdo al testimonio de la víctima, el hombre se presentó como analista de créditos y junto con él acordó tener una reunión previa en una cevichería localizada en el distrito de Los Olivos, antes de dirigirse al departamento que pretendía alquilar.

En ese sentido, detalló que al llegar al recinto culinario el sujeto se encontraba consumiendo una cerveza y una gaseosa. Al respecto reveló que este insistió que en que beba alcohol, pero se negó. Aunque sí aceptó consumir un sorbo de gaseosa y un plato de ceviche.

Tras ello, procedieron a acudir hasta el condominio Las Praderas. De acuerdo a lo manifestado, el tipo al que acusa se registró con el nombre de una mujer para ingresar al inmueble. "Conmigo se identificó como Luis", recordó el joven.

"Subimos al departamento, allí adentro también me vuelve a invitar una gaseosa (...) tenía sospechas aún consciente, guardé mi celular en un ropero. El lapso en el condominio fue rápido, 5:45 p.m. a 6:25 p.m. según las cámaras", manifestó a 24 Horas.

Además, la víctima señala que desde el momento en que ingresó al departamento no recuerda lo que aconteció, hasta el día siguiente en el que al despertar se percató que estaba en el hospital Arzobispo Loayza "en silla de ruedas".

Interpuso una denuncia en comisaría de Breña

En consiguiente, el joven trabajador sostuvo que apareció en exteriores de la comisaría de Chacra Colorada, en Breña. Las autoridades de dicha dependencia policial le indicaron que llegó hasta allí alrededor de las 8:00 p.m. del pasado jueves, 28 de mayo, "solo y medio desmayado".

También precisó que tras interponer una denuncia, pero de manera errónea debido al estado en el que se encontraba, los efectivos lo trasladaron en su casa y refirió que fue su familia la que lo derivó al hospital.

Ante ello, el joven aún no se explica cómo es que llegó hasta tal punto de la ciudad por lo que manifestó que ha solicitado las cámaras de seguridad para conocer ese dato. "¿Cómo llegué? ¿Cómo me dejaron? ¿En qué carro llegué? eso es lo que quiero saber", acotó.

Es así que, un joven agente inmobiliario denunció que fue dopado por un sujeto que se hizo pasar como un falso cliente que estaba interesado en alquilar su departamento en el condominio Las Praderas, en el distrito de Comas.